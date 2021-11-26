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13:58 26.11.2021

Демченко не подписывал "харьковские соглашения" на должности замглавы МИД - Зеленский

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Демченко не подписывал "харьковские соглашения" на должности замглавы МИД - Зеленский

Первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Руслан Демченко не подписывал "никаких Харьковских соглашений" на должности заместителя министра иностранных дел Украины, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Относительно Руслана Демченко, когда я стал президентом Украины у человека, которого вы постоянно поддерживаете, товарища Порошенко, у этого человека Руслан Демченко работал в Администрации президента, он его вроде бы прятал... У него такое биполярное раздвоение: одна риторика у него была против всех, кто работал при Януковиче, а другая риторика у него была, он прятал людей, то есть Бурбу - в разведку, Демченко - оставить в Администрации президента, и именно с ним он делали те или иные разговоры Нормандских встреч и те или иные Минские соглашения, чтобы вы знали. На должности замминистра иностранных дел он не подписывал никаких Харьковских соглашений, но для этого есть правоохранительные органы, пускай расследуют, он дает показания в правоохранительных органах", - сказал Зеленский на пресс-марафоне в Киеве в пятницу.

Ранее ряд СМИ распространили информацию о якобы причастности Демченко к лоббированию в 2010 году т.н. "харьковских соглашений" с РФ.

Теги: #демченко #харьковские_соглашения
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