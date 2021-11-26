НБУ с 1 декабря вводит в обращение три памятные монеты, посвященные вооруженным силам и гарнизонному храму

Национальный банк Украины (НБУ) с 1 декабря вводит в обращение памятные монеты "Вооруженные Силы Украины", "Сухопутные войска вооруженных сил Украины" и "Гарнизонный храм святых апостолов Петра и Павла (г. Львов)", сообщила пресс-служба НБУ в пятницу.

Согласно сообщению, памятные монеты "Вооруженные Силы Украины" и "Сухопутные войска вооруженных сил Украины" номиналом 10 гривень изготовлены из сплава на основе цинка с покровом никелем. Их категория качества чеканки – "анциркулейтед", диаметр – 30 мм, тираж – 1 млн шт каждая.

Указывается, что монета "Гарнизонный храм святых апостолов Петра и Павла (г. Львов)" номиналом 5 гривень изготовлена из нейзильбера. Ее категория качества чеканки – "специальный анциркулейтед", диаметр – 35 мм, тираж – 35 тыс. шт.