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10:19 26.11.2021

Автодорогу Червоноград - Рава-Русская во Львовской области полностью отремонтируют в 2022 г.

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Автодорогу Червоноград - Рава-Русская во Львовской области полностью отремонтируют в 2022 г.

Ремонтно-строительные работы на автодороге Т-14-04 Червоноград - Рава-Русская во Львовской области будут завершены в полном объеме в 2022 году.

Как отмечается в сообщении на Facebook-странице службы автомобильных дорог Львовской области, работы на объекте будут проведены в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большое строительство".

Ремонт дороги Червоноград – Рава-Русская стартовал летом 2021 года. Активные работы сначала проводились на участке Червоноград – Белз.

В четверг, 25 ноября, ремонт стартовал на одном из худших участков: от города Рава-Русская до села Речки.

"Сейчас этот участок является настоящим испытанием для водителей, поскольку изношенное дорожное покрытие имеет многочисленные повреждения, а иногда крайне глубокие выбоины. Чтобы уменьшить нагрузку на автомобиль, водителям приходится искать альтернативу для объезда данной дороги. Соответственно, мы приняли решение провести соответствующие работы для обеспечения здесь надлежащего проезда транспорта", - цитируется в сообщении руководитель Службы автомобильных дорог во Львовской области Олег Береза.

В рамках капитального ремонта этой дороги подрядная организация ООО "Дрог-Буд" полностью заменит дорожное покрытие, расширит проезжую часть, обустроит дорожную инфраструктуру, проведет ремонт всех искусственных сооружений. В пределах населенных пунктов будет устроено освещение и проведены мероприятия по безопасности дорожного движения.

Ранее в рамках проекта "Развитие пограничной дорожной инфраструктуры на подходах к пунктам пропуска на украинско-польской границе" во Львовской области уже отремонтировали дорогу Т-14-20 Яворов – Грушев.

Также идет ремонт дорог Т-14-01 КПП "Смельница" - Старый Самбор и Т-14-18 Нижанковичи - Самбор - Дрогобыч - Стрый.

Как сообщалось, по итогам 2019-2021 годов в Украине в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большое строительство" планируется обновить в общей сложности 13 тыс. км дорог, а до конца 2024 года – 24 тыс. км. Это фактически все автодороги государственного значения и многие находящиеся на балансе местных служб автомобильных дорог.

Теги: #большое_строительство #червоноград
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