В Офисе президента назвали, какие СМИ пригласят на пресс-марафон Зеленского

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров назвал СМИ, которых пригласят на пресс-марафон главы государства Владимира Зеленского.

"Состав участников получился сбалансированным и непростым для президента. Понимаю, что не все согласятся с нашим выбором, но точно знаю, что на теплую ванну это не похоже. Можете убедиться в этом сами", - написал Никифоров на своей странице в фейсбуке.

Среди перечисленных им СМИ, которые претендуют на участие в пресс-марафоне президента, находятся Liga.net, РБК Украина, 24 канал, Свобода слова Савиіка Шустера, Украинские новости, Интерфакс-Украина, Обозреватель, 1+1, 5 канал, Reuters, Deutsche Welle, ДОМ, Униан, Укринформ, ТРК Украина, AFP, Цензор.нет, Bloomberg, Радио Cвобода, КП в Украине, Украинская правда, Бабель, СТБ, Фокус, Корреспондент, НВ (Новое время – ИФ), Интер, Forbes Украина, ICTV, LB.ua, UA: Перший, BBC.

По словам пресс-секретаря, формат проведения марафона может вместить небольшой состав в отличии от предыдущих двух пресс-конференций.

"Желающих гораздо больше, чем может вместить наш формат. В отличие от "Антонова" или "Киев фуд маркета" количество участников ограничили, чтобы сосредоточиться на качестве разговора", - отметил Никифоров.

Как сообщалось, в пятницу, 26 ноября, состоится пресс-марафон с участием Зеленского, посвященный "экватору его каденции". Как сообщает Офис президента в своем Tegeram-канале, пресс-марафон "30 вопросов президенту Украины" начнется в 12:00 и продлится три часа.