Австралия может объявить пекинской Олимпиаде "дипломатический бойкот"

Австралия рассматривает возможность отказа от направления официальных лиц на зимние Олимпийские игры в Пекине, сообщила в четверг газета Sydney Morning Herald.

"Решение о представительстве (Австралии - ИФ) на зимних Олимпийских играх в Пекине еще не принято", - цитирует газета заявление пресс-секретаря министра спорта страны.

В то же время, как пишет издание, к дипломатическому бойкоту Игр, который предполагает, что на них не будут присутствовать политики, но спортсмены примут участие, призывают члены правящей в Австралии Либерально-национальной коалиции и оппозиционной Лейбористской партии.

Президент США Джо Байден ранее заявил, что дипломатический бойкот Вашингтоном зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году рассматривается как один из возможных вариантов действий.

"Это то, что мы сейчас рассматриваем", - привел телеканал CNBC слова Байдена на встрече с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что ни Байден, ни другие официальные представители администрации США, как ожидается, не приедут в Пекин на Игры. По информации газеты, Байден обеспокоен "действиями КНР в Синьцзяне, Тибете и Гонконге, а также нарушением прав человека в Китае в целом".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в знак протеста против нарушения властями Китая прав человека также не исключает возможность дипломатического бойкота Игр, сообщало издание The Times. Газета утверждала, что Байден готов объявить бойкот и что в британском правительстве идет "активная дискуссия по поводу того, следует ли Великобритании последовать его примеру".

Согласно одному из вариантов, британские официальные лица не будут присутствовать на Играх, страну будет представлять посол Великобритании в Китае.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на прошлой неделе подверг идеи о бойкоте Олимпиады критике.

"Олимпийские игры и Паралимпийские игры 2022 года в Пекине - это площадка для атлетов всего мира, которые являются подлинными и главными участниками предстоящих Игр".

Он подчеркнул, что "политизация спорта нарушает Олимпийский дух и наносит вред интересам спортсменов всего мира". Дипломат назвал заявления о бойкоте "вмешательством во внутренние дела Китая под надуманными предлогами".

Олимпиада в Пекине должна пройти 4-20 февраля 2022 года.