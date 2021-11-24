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08:45 24.11.2021

На полигоне "Широкий лан" проходят тренировки с комплексным применением Bayraktar и Javelin – Минобороны

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На полигоне "Широкий лан" проходят тренировки с комплексным применением Bayraktar и Javelin – Минобороны

Вооруженные силы Украины на полигоне "Широкий Лан" (Николаевскую обл.) проводят тренировки с комплексным применением высокоточного оружия, беспилотных летательных аппаратов, средств РЭБ, автоматизированных систем управления и другого современного вооружения, в том числе разведывательно-ударных комплексов Bayraktar и противотанковых ракетных комплексов Javelin, сообщили в Минобороны.

"На полигоне проходят тренировки с комплексным применением высокоточного оружия, беспилотных летательных аппаратов, средств РЭБ, автоматизированных систем управления и другого современного вооружения. В частности, состоялось выполнение огневых задач расчетами противотанковых управляемых ракет FGM-148 Javelin, ПТРК "Стугна-П", ПТРК "Косарь", ПТРК "Барьер", – говорится в сообщении на сайте ведомства во вторник вечером.

Тренировки совместно с Министром обороны Украины Алексеем Резниковым и главнокомандующим ВСУ генерал-лейтенантом Валерием Залужным посетили чрезвычайные и полномочные послы Канады Лариса Галадза и Королевства Швеции Тобиас Тиберг, а также военные атташе Канады полковник Роберт Фостер, США полковник Брендон Пресли, Турецкой Республики капитан 1 ранга Дженгиз Чевик.

В информации отмечается, что высокопоставленные должностные лица ознакомились с порядком выполнения боевых задач на опорном пункте, фортификационным оборудованием и экипировкой военнослужащих одной из боевых бригад.

Теги: #джавелин #широкий_лан #байрактар
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