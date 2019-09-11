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19:35 11.09.2019

ГБР расследует растрату почти 37 млн грн при строительстве лагерного городка на полигоне "Широкий лан"

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ГБР расследует растрату почти 37 млн грн при строительстве лагерного городка на полигоне "Широкий лан"

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР), расположенного в Николаеве, осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по факту нанесения ущерба государству в сумме около 37 млн грн при выполнении строительных работ на территории полигона "Широкий лан" (Николаевская обл.).

Как сообщила пресс-служба ГБР, досудебное расследование установило, что в 2016 году между Министерством обороны Украины и генподрядчиком был заключен договор на выполнение строительных работ для строительства лагерного городка на территории полигона "Широкий лан". Согласно условиям договора, объект должен был быть полностью готовым и сданным в эксплуатацию в 2018 году, однако часть строительных работ не была выполнена.

Ответственным за осуществление технического надзора был назначен военнослужащий Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил Украины. По информации ГБР, он ненадлежащим образом выполнил определенные обязательства - не проконтролировал соответствие объема выполненных работ условиям договора, не обеспечил эффективное и целевое использование бюджетных средств по указанной сделке.

"Как следствие, компания-строитель получила от Минобороны Украины 135 млн грн - 37 млн грн из этой суммы уплачено за работы, которые фактически не выполнены, чем нанесен соответствующий вред государству", - подчеркнули в Госбюро.

Уголовное производство расследуется по ч.ч. 3, 5 ст. 191 (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенные в особо крупных размерах), ч. 3 ст. 425 (халатное отношение к военной службе, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #строительство #широкий_лан #растрата
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