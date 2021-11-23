События

17:51 23.11.2021

На Донбассе с полуночи было три обстрела, ранен украинский военный

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На Донбассе с полуночи было три обстрела, ранен украинский военный

Российские наемники три раза нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил на востоке Украины с начала суток по состоянию на 17.00 23 ноября 2021 года.

"В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Военному оказана медицинская помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное. Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы", - сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook.

Согласно сводке, противник открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

 

Теги: #всу #оос #раненый
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