Снижение заболеваемости COVID-19 в Украине наблюдается вторую неделю, но ситуация в Европе настораживает - KSE

Снижение заболеваемости и госпитализации пациентов с COVID-19 в Украине наблюдается вторую неделю подряд, но говорить о полном прохождении пика текущей волны еще преждевременно, считают эксперты Киевской школы экономики (KSE).

"Риск возобновления роста заболеваемости все еще высок, ведь Европа ежедневно бьет рекорды заболеваемости COVID-19 из-за повторных вспышек ряда европейских стран", - сказал руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко на еженедельном онлайн-брифинге во вторник.

Он отметил, что за последнюю неделю количество ковидных пациентов уменьшилось на 13%, а количество занятых больными коек с кислородом снизилось с 70% от их общего числа до 55% (резерв свободных коек с кислородом вырос до 33 тыс.).

Кроме того, Ганиченко сообщил, что показатель смертности от ковид инфекции также демонстрирует признаки начала спада, опустившись на 3%.

Комментируя ситуацию с вакцинацией, эксперты отметили сохранение динамики в 250 тыс. введенных вакцин в неделю. В то же время они указали на снижение числа первых доз на 26% при росте числа вторых доз на 42%, выразив опасения, что рост спроса на вторые дозы может сдерживать обработку спроса на первую дозу.

"Украина приближается к цели ВОЗ по вакцинации 40% населения до конца 2021 года – одну дозу вакцины получили 41% взрослых украинцев", – констатировали в KSE. Наивысший уровень в Киеве и Киевской области – соответственно 64% и 52%, самый низкий – на Закарпатье – 26%.