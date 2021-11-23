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14:36 23.11.2021

Число смертей в Европе от вызванных COVID-19 осложнений может достичь 2 млн к марту - ВОЗ

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Число смертей в Европе от вызванных COVID-19 осложнений может достичь 2 млн к марту - ВОЗ

Количество летальных исходов от осложнений, связанных с COVID-19, в странах Европы практически удвоилось в последние месяцы - если в конце сентября оно находилось на уровне примерно 2,1 тыс., то на прошлой неделе оно достигло показателя примерно в 4,2 тыс., свидетельствуют данные ВОЗ, которые во вторник приводит британский телеканал Sky News.

Такими темпами, отмечают в ВОЗ, в европейском регионе к марту следующего года количество смертей от осложнений, связанных с заражением COVID-19, может достичь 2 млн.

По данным на этот момент, этот показатель в 53 странах Европы превысил отметку в 1,5 млн.

"У всех нас есть возможность и обязанность помочь предотвратить ненужную трагедию и потери жизней и остановить дальнейшее разрушение общества и бизнеса за зимний период", - цитирует Sky News слова директора европейского бюро ВОЗ Ханса Клюге.

Теги: #коронавирус #воз
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