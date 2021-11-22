Меркель и Тихановская обсудили по телефону ситуацию с мигрантами на границе ЕС и Беларуси

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель в понедельник провела телефонный разговор с белорусским оппозиционным политиком Светланой Тихановской, стороны обсудили миграционный кризис на границе и внутриполитическую обстановку в Белоруси, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Канцлер Ангела Меркель и госпожа Светлана Тихановская сегодня обменялись мнениями о внутриполитической ситуации в Беларуси и о сложной ситуации на границе между Белоруссией и Европейским союзом", - сказал он журналистам в Берлине.

По словам Зайберта, канцлер подчеркнула необходимость дальнейшей поддержки белорусских демократических сил. Власти Беларуси должны "прекратить репрессии против оппозиции и независимых журналистов", отпустить арестованных и начать откровенный диалог с общественностью - "с тем, чтобы преодолеть кризис посредством честных и свободных выборов".

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Беларусиь в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в Евросоюз, но получают отказ.

Страны Балтии обвиняют власти Белоруси в организации потоков мигрантов и называют это "гибридной агрессией". Той же позиции придерживается и Еврокомиссия.