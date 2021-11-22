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21:18 22.11.2021

Еще один центр вакцинации от COVID-19 откроют в столичной мечети Ар-Рахма

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Еще один центр вакцинации от COVID-19 откроют в столичной мечети Ар-Рахма

Еще один центр вакцинации от COVID-19 откроют 23 ноября в киевской мечети Ар-Рахма, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"Центр будет работать ежедневно с 9 до 16 часов. Вакцинироваться здесь смогут все желающие от 18 лет, а также подростки в возрасте 12+ при наличии у них всех рутинных прививок согласно календарю профилактических прививок", - говорится в сообщении.

На открытии будут присутствовать первый заместитель министра здравоохранения Украины Александр Комарида и Шейх Хасан Ахатов имам-хатыб мечети "Ар-Рахма".

Отмечается, что мечеть Ар-Рахма находится на Подоле в Киеве по адресу ул. Лукьяновская, 46.

В пресс-службе Минздрава отметили, что вУкраине уже работает более 450 центров вакцинации населения против COVID-19. Их открывают на стадионах, спортивных, образовательных и культурных площадках, торговых центрах, а также в религиозных учреждениях. Цель этих центров – сделать прививку от COVID-19 как можно более удобной и доступной для всех групп населения. Также пройти вакцинацию можно в более чем 3 тыс. пунктов прививок и более чем в 450 центрах вакцинации. Организованные коллективы и граждан, которые не могут самостоятельно передвигаться, вакцинируют более тысячи мобильных бригад. 

Теги: #вакцинация #мечеть #украина #минздрав
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