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16:40 22.11.2021

Предприятия "Киевавтодора" полностью готовы к возможному ухудшению погодных условий

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Предприятия "Киевавтодора" полностью готовы к возможному ухудшению погодных условий

Предприятия "Киевавтодора" полностью готовы к зимнему содержанию дорог - на случай ухудшения погодных условий готовы 458 единиц основной и 128 единиц дополнительной техники, сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) в понедельник.

В КГГА добавили, что также в наличии необходимое количество посыпных и горюче-смазочных материалов.

"Техника КП "Дорожно-эксплуатационное управление" готова заранее, еще до начала осадков, выехать на исходные позиции в городе, чтобы оперативно приступить к обработке улиц противогололедными средствами, в том числе жидкими хлоридами. Это помогает избежать накатов и гололеда на проезжей части", - указано в сообщении.

Кроме того, как отмечается, отработан порядок заблаговременного выезда снегоуборочной техники на исходные позиции – наиболее загруженные городским транспортом улицы с усложненным движением.

Теги: #зима #киевавтодор #спецтехника
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