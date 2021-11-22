События

13:04 22.11.2021

Харьковский облпрокурор выступает за увеличение размера залога для подозреваемых в ДТП

3 мин читать
Харьковский облпрокурор выступает за увеличение размера залога для подозреваемых в ДТП

Руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков выступает за ужесточение ряда норм законодательства в отношении участников дорожно-транспортных происшествий.

"Предлагаю на законодательном уровне рассмотреть несколько важных вопросов. Во-первых, вернуть уголовную ответственность за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания. Во-вторых, внести изменения в ст.286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения - ИФ) УК Украины", - сказал Фильчаков, выступая на выездном заседании парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности в Харькове в понедельник.

По его мнению, отказ водителя от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического или другого опьянения следует приравнять к нахождению в состоянии такого опьянения.

Фильчаков также выступает за криминализацию совершения ДТП в состоянии алкогольного опьянения, вследствие которого причинены легкие телесные повреждения, а также введение уголовной ответственности для водителей, управляющих транспортными средствами, несмотря на то, что по решению суда они лишены такого права.

Кроме того, по мнению руководителя Харьковской облпрокуратуры, следует ограничить применение условно-досрочного освобождения от отбывания наказания для лиц, осужденных за совершение ДТП, вследствие которых погибли двое и более человек, а также существенно увеличить сумму залога для подозреваемых в ДТП. "Существенно увеличить размер залога как альтернативного вида меры пресечения с учетом таких факторов как полученный доход, имеющиеся объекты недвижимости и т.д", - сказал Фильчаков.

Как сообщалось, 11 ноября в Харькове на пешеходном переходе на перекрестке просп. Науки и ул. Тобольской автомобиль Toyota Land Cruiser, ехавший на красный сигнал светофора, сбил 13-летних мальчика и девочку, переходивших дорогу. Оба пострадавшие госпитализированы. Их состояние оценивается как средней тяжести, стабильное.

Водителю внедорожника объявлено о подозрении по ч.2 ст.286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения), поскольку анализ мочи показал, что на момент совершения ДТП мужчина находился в состоянии наркотического опьянения метадоном.

По информации отдела коммуникаций Главного управления Нацполиции в Харьковской области, водитель внедорожника в мае этого года был приговорен к трем годам лишения свободы за совершение кражи с испытательным сроком на 1 год. Кроме того, в прошлом году он был фигурантом уголовного производства по ч.1 ст.309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотиков без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины, но дело было закрыто. Законность решения о его закрытии сейчас проверяет прокуратура.

12 ноября Киевский райсуд Харькова избрал водителю меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 340,5 тыс.грн. Прокуратура подала апелляцию с требованием установить залог в размере 10 млн грн. 18 ноября Харьковский апелляционный суд частично удовлетворил жалобы прокуратуры, установив залог в сумме 3 млн 178 тыс. грн.

Теги: #дтп #инициатива #залог
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:22 20.11.2021
В центре Львова водитель маршрутки сбил двух женщин, одна погибла

В центре Львова водитель маршрутки сбил двух женщин, одна погибла

19:12 18.11.2021
В Харькове легковушка врезалась в столб на остановке, водитель погиб – полиция

В Харькове легковушка врезалась в столб на остановке, водитель погиб – полиция

15:37 18.11.2021
Апелляционный суд существенно увеличил залог водителю внедорожника, сбившему подростков на переходе в Харькове

Апелляционный суд существенно увеличил залог водителю внедорожника, сбившему подростков на переходе в Харькове

09:43 18.11.2021
В результате столкновения школьного автобуса и грузовика во Львовской области госпитализировали 5 детей

В результате столкновения школьного автобуса и грузовика во Львовской области госпитализировали 5 детей

16:34 17.11.2021
ВАКС оставил в силе 30 млн грн залога для Труханова

ВАКС оставил в силе 30 млн грн залога для Труханова

15:21 17.11.2021
Во Львовской области школьный автобус столкнулся с грузовиком, травмированы ученики

Во Львовской области школьный автобус столкнулся с грузовиком, травмированы ученики

01:25 17.11.2021
В ДТП с участием микроавтобуса в Днепре никто не пострадал

В ДТП с участием микроавтобуса в Днепре никто не пострадал

16:18 16.11.2021
ДТП с участием нардепа Ковалева расследует ГБР

ДТП с участием нардепа Ковалева расследует ГБР

12:16 16.11.2021
Если нардеп Ковалев виновен в ДТП, он понесёт ответственность - спикер фракции "Слуга народа"

Если нардеп Ковалев виновен в ДТП, он понесёт ответственность - спикер фракции "Слуга народа"

05:03 14.11.2021
Четыре человека госпитализированы в результате ДТП в Днепре

Четыре человека госпитализированы в результате ДТП в Днепре

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЕС готовит новые санкции против властей Беларуси

Из Сирии эвакуировали ещё 14 граждан Украины, в том числе 11 детей

Российские наемники трижды обстреляли украинские позиции с полуночи, один военный ранен

В Иране начались слушания по делу о сбитом самолете МАУ, но Украине так и не предоставили запрошенные документы

В Украине за сутки выявили 7 464 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровело 10 540 человек, 326 умерло – Минздрав

ПОСЛЕДНЕЕ

КГГА дала разрешение на строительство Roshen Concert Hall на Отрадном – "Евросолидарность"

Кличко ушел в отпуск за свой счет на неделю

МВД: за неделю 30 человек уведомлены о подозрении в связи с подделкой COVID-документов

В СВР создан Тренинговый центр вместо ликвидированной Академии внешней разведки

ЕС готовит новые санкции против властей Беларуси

СБУ задержала одного из организаторов псевдореферендума 2014 года в Донецкой области

В Украине похолодает, возможны слабые осадки

Из Сирии эвакуировали ещё 14 граждан Украины, в том числе 11 детей

Российские наемники трижды обстреляли украинские позиции с полуночи, один военный ранен

Лукашенко предостерег Польшу от закрытия погранпереходов с Беларусью

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА