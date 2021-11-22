Харьковский облпрокурор выступает за увеличение размера залога для подозреваемых в ДТП

Руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков выступает за ужесточение ряда норм законодательства в отношении участников дорожно-транспортных происшествий.

"Предлагаю на законодательном уровне рассмотреть несколько важных вопросов. Во-первых, вернуть уголовную ответственность за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания. Во-вторых, внести изменения в ст.286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения - ИФ) УК Украины", - сказал Фильчаков, выступая на выездном заседании парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности в Харькове в понедельник.

По его мнению, отказ водителя от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического или другого опьянения следует приравнять к нахождению в состоянии такого опьянения.

Фильчаков также выступает за криминализацию совершения ДТП в состоянии алкогольного опьянения, вследствие которого причинены легкие телесные повреждения, а также введение уголовной ответственности для водителей, управляющих транспортными средствами, несмотря на то, что по решению суда они лишены такого права.

Кроме того, по мнению руководителя Харьковской облпрокуратуры, следует ограничить применение условно-досрочного освобождения от отбывания наказания для лиц, осужденных за совершение ДТП, вследствие которых погибли двое и более человек, а также существенно увеличить сумму залога для подозреваемых в ДТП. "Существенно увеличить размер залога как альтернативного вида меры пресечения с учетом таких факторов как полученный доход, имеющиеся объекты недвижимости и т.д", - сказал Фильчаков.

Как сообщалось, 11 ноября в Харькове на пешеходном переходе на перекрестке просп. Науки и ул. Тобольской автомобиль Toyota Land Cruiser, ехавший на красный сигнал светофора, сбил 13-летних мальчика и девочку, переходивших дорогу. Оба пострадавшие госпитализированы. Их состояние оценивается как средней тяжести, стабильное.

Водителю внедорожника объявлено о подозрении по ч.2 ст.286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения), поскольку анализ мочи показал, что на момент совершения ДТП мужчина находился в состоянии наркотического опьянения метадоном.

По информации отдела коммуникаций Главного управления Нацполиции в Харьковской области, водитель внедорожника в мае этого года был приговорен к трем годам лишения свободы за совершение кражи с испытательным сроком на 1 год. Кроме того, в прошлом году он был фигурантом уголовного производства по ч.1 ст.309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотиков без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины, но дело было закрыто. Законность решения о его закрытии сейчас проверяет прокуратура.

12 ноября Киевский райсуд Харькова избрал водителю меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 340,5 тыс.грн. Прокуратура подала апелляцию с требованием установить залог в размере 10 млн грн. 18 ноября Харьковский апелляционный суд частично удовлетворил жалобы прокуратуры, установив залог в сумме 3 млн 178 тыс. грн.