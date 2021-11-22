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10:54 22.11.2021

Во всех просеквенированных образцах анализов пациентов с COVID-19 из 9 областей Украины выявлен штамм "дельта"

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Во всех просеквенированных образцах анализов пациентов с COVID-19 из 9 областей Украины выявлен штамм "дельта"

Во всех просеквенированных на минувшей неделе образцах анализов пациентов с COVID-19 из девяти областей Украины выявлен штамм "дельта", сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"На прошлой неделе было проведено секвенирование образцов из девяти областей Украины. В результате секвенирования и анализа полученных результатов обнаружено, что у всех проанализированных пациентов обнаруженный штамм коронавируса является штаммом "дельта", - сказал он на брифинге в понедельник.

Ляшко также сообщил, что в настоящее время в Украине за неделю в среднем секвенируется около 80-100 образцов.

Он напомнил, что с сентября 2021 года Украина уже имеет мощности для собственного секвенирования. Это позволяет полностью расшифровать геном вируса и осуществлять эпиднадзор за всеми циркулирующими в стране штаммами коронавируса.

Теги: #анализ #штамм #дельта
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