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04:07 22.11.2021

Кулеба: Дипломаты работают над тем, чтобы Украина становилась сильнее на дипломатическом и военном фронте

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Кулеба: Дипломаты работают над тем, чтобы Украина становилась сильнее на дипломатическом и военном фронте

Украинская дипломатия по поручению президента Владимира Зеленского работает над противодействием попыткам России ослабить Украину внутри и извне привлекает поддержку ключевых стратегических партнеров и развивает оборонное сотрудничество для укрепления обороноспособности Украины, безопасности государства и каждого гражданина, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы, дипломаты, продолжаем работать над тем, чтобы везде в мире находить средства для усиления нашей армии – это может быть оружие, военные детали, медицинское оборудование, углубленный обмен разведданными. Мы работаем над тем, чтобы Украина становилась сильнее не только на дипломатическом, но и на военном фронте", – сказал он в эфире телеканала "Украина 24" в воскресенье.

Министр напомнил, что главная цель России – сделать Украину слабой, дестабилизируя ситуацию внутри страны, блокируя оборонное сотрудничество с другими странами, получение современного оружия, разведданных технологий.

"Президент Украины Владимир Зеленский ставит дипломатам противоположную задачу – делать Украину максимально сильной всеми способами", – подчеркнул Кулеба.

Глава МИД Украины напомнил, что недавно посетил США, где подписал новую Хартию стратегического партнерства. В документе четко прописано роль РФ в агрессии против Украины и последствия за нее. Он также рассказал о переговорах в Брюсселе с руководством НАТО, министрами иностранных дел Германии и Франции, другими партнерами Украины.

"На всех переговорах речь шла о конкретных действиях, которые могут совершить партнеры, чтобы укрепить сильнейшую оборону Украины и наши вооруженные силы. Мы наполняем комплексный пакет сдерживания РФ от дальнейших агрессивных действий. Мы работаем над безопасностью нашего государства, а безопасность Украины – это безопасность каждого украинского гражданина", – заявил министр.

Он подчеркнул, что новая наступательная операция России против Украины является одной из опций на рассмотрении руководства РФ и лично Владимира Путина.

"Задействует ли Путин военную опцию, будет зависеть от нескольких факторов. Первый: от силы, покоя и выдержки Украины. Второй: от скоординированности и силы действий наших партнеров. Мы работаем над обоими факторами и я призываю всех не паниковать, но сохранять бдительность и не вестись ни на какие провокации, особенно в информационном пространстве", – подытожил министр.

Теги: #противодействие #россия #дипломаты
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