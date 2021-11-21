Акция ко Дню достоинства и свободы на улице Банковой завершилась

Акция по случаю Дня достоинства и свободы, которая проходила на улице Банковой у здания Офиса президента, завершилась.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", по состоянию на 19:40, после часового пикета на улице Банковой, акция завершилась, участники начали расходиться.

На протяжении всего времени периодически происходили незначительные столкновения правоохранителей и участников, которые хотели беспрепятственно пройти кордон, так как полиция пропускала к зданию Офиса президента лишь после поверхностного осмотра.