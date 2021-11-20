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23:37 20.11.2021

Блинкен предупредил о нежелательности вмешательства ЧВК "Вагнер" и других внешних сил в дела Мали

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Блинкен предупредил о нежелательности вмешательства ЧВК "Вагнер" и других внешних сил в дела Мали

Мали является важным элементом безопасности региона, и вмешательство ЧВК "Вагнер" и прочих внешних сил в дела этой страны не принесет пользы, заявил в ходе визита в Сенегал госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Особенно достойным сожаления было бы, если бы внешние силы участвовали (в политике Мали - ИФ), делая обстановку еще более запутанной и сложной", - приводит слова Блинкена агентство Associated Press (AP).

"Блинкен отметил, что в особенности он говорит о группе "Вагнер", которая разместила наемников в Сирии, ЦАР и Ливии, вызвав протесты Запада и других (сил - ИФ)", - продолжает AP.

Госсекретарь подчеркнул, что Мали остается связующим звеном для стабильности региона Сахель, и Вашингтон тревожит распространение экстремизма и терроризма здесь.

Также Блинкен сказал, что США готова восстановить поставки помощи Мали, как только власть в стране перейдет к демократически избранному правительству.

Сахель - обширный регион с населением около 100 млн человек, на территории которого расположены пять стран: Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад. Ранее в 2021 году о постепенном завершении операции в Сахеле заявлял президент Франции Эмманюэль Макрон. Он отмечал, что антитеррористические задачи в этом регионе в дальнейшем будут выполняться "международными силами". Впоследствии Макрон опроверг обвинения властей Мали, что эту страну Франция "бросила".

В сентябре глава МИД России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции в Нью-Йорке, что власти Мали для содействия в борьбе с террористами обратились к российской ЧВК.

"Они (власти Мали - ИФ) обратились к частной военной компании из России в связи с тем, что, как я понимаю, Франция хочет существенно сократить свой воинский контингент, который там находился и должен был, как все понимали, бороться с террористами", - сказал он.

В последние месяцы руководители западных стран выражают опасения в связи с сообщениями, согласно которым власти Мали могут договориться о размещении на своей территории ЧВК "Вагнер".

В середине ноября глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Совет ЕС на уровне министров иностранных дел согласился на начало подготовки юридических параметров для санкций против ЧВК "Вагнер".

Теги: #сша #россия #мали #блинкен
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