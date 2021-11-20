В ООН призвали Таджикистан не депортировать афганских просителей убежища

В Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) выразили обеспокоенность в связи с депортацией афганских просителей убежища из Таджикистана.

"11 ноября в Афганистан были принудительно возвращены 11 мужчин, женщин и детей. Люди были высланы на родину до рассмотрения их ходатайств о предоставлении убежища и защиты", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ООН.

В УВКБ отметили, что афганские граждане, которые бегут в поисках убежища в Таджикистан, сталкиваются с разного рода препятствиями.

"В конце июля местные власти приостановили выдачу им документов с разрешением на временное проживание в стране. А между тем именно наличие такого документа является обязательным условием для подачи ходатайств о предоставлении убежища. Государственная комиссия по определению статуса беженца Таджикистана также приостановила свою работу по рассмотрению заявлений о предоставлении убежища", - отмечается в сообщении.

Все это привело к тому, что недавно прибывшие афганцы находятся в Таджикистане без документов. Всем им грозят штрафы, аресты и депортация.

В УВКБ призвали власти Таджикистана воздерживаться от возвращения кого-либо из просителей убежища в Афганистан и немедленно возобновить процедуры, обеспечивающие законное проживание и определение статуса беженца.

"В соответствии с международным и национальным законодательством о беженцах и правах человека Таджикистан обязан предоставлять доступ на свою территорию тем, кто нуждается в международной защите", - говорится в заявлении УВКБ.

Отмечается также, что Таджикистану настоятельно рекомендуется запретить принудительное возвращение афганских граждан на родину. УВКБ призывает оперативно решать, нуждаются ли афганцы, пересекающие границу с соседними странами, в международной защите, на основе справедливого и основанного на международных нормах подхода. В документе подчеркивается, что среди этих людей могут быть те, кто спасается от преследования, и возращение на родину обернется для них серьезными угрозами здоровью и жизни.

В УВКБ обеспокоены тем, что "в нынешних меняющихся условиях" афганцы - в первую очередь женщины и девочки, а также те, кого подозревают в связях с бывшим афганским правительством, международными организациями или международными вооруженными силами, - подвергаются у себя на родине риску преследования.