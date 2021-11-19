События

20:37 19.11.2021

Венедиктова обсудила с делегацией Совета Европы выполнение украинской стороной решений ЕСПЧ

2 мин читать
Венедиктова обсудила с делегацией Совета Европы выполнение украинской стороной решений ЕСПЧ

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова встретилась с делегацией Совета Европы для обсуждения прогресса и проблемных вопросов выполнения украинской стороной решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Как сообщается на сайте Офиса генпрокурора в пятницу, речь шла о группах дел по неэффективности расследования заявлений о пытках, об условиях содержания в местах лишения свободы в части права на медицинскую помощь, эффективности расследования событий на Майдане в 2013-2014 годах, а также о расследовании преступлений против профессиональных прав журналистов.

"Решение ЕСПЧ устанавливают системные проблемы в сфере защиты прав человека и их решение требует комплексных усилий и новейших подходов. Офис Генерального прокурора системно и целенаправленно работает над выполнением решений Европейского суда по правам человека. Это ключевые маркеры для комплексных изменений в вопросах справедливости и правосудия", – отметила Венедиктова.

Как отмечается в сообщении, для повышения эффективности расследования заявлений о пытках в 2020-2021 году Офис генпрокурора организовал изучение более 90 уголовных производств, входящих в группу дел Каверзин/Афанасьев/Белоусов. Эти дела находятся под постоянным наблюдением Комитета министров Совета Европы.

Вопрос расследования и судебного разбирательства Майдана находится на особом контроле в Офисе генпрокурора. При этом отмечается дисбаланс между направленными в суд обвинительными актами и судебными приговорами. Начальник Департамента по делам Майдана Алексей Донской пояснил, что это происходит из-за сверхпродолжительного рассмотрения дел в судах – в течение 5-6 лет, обусловленного, в частности, процессуальными диверсиями.

Также участники встречи обсудили группу дел, касающихся расследования преступлений против профессиональных прав журналистов, в том числе "Гонгадзе против Украины".

Представители Совета Европы отметили усилия украинской прокуратуры и сотрудничество. На 2022 год Комитетом министров Совета Европы запланирован ряд разбирательств по выполнению Украиной решений ЕСПЧ, - говорится в сообщении

Теги: #совет_европы #огпу #еспч
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:53 16.11.2021
ЕСПЧ отложил слушание дела "Украина и Нидерланды против РФ" на 26 января

ЕСПЧ отложил слушание дела "Украина и Нидерланды против РФ" на 26 января

07:58 11.11.2021
ЕСПЧ призвал Саакашвили прекратить голодовку и обязал руководство Грузии информировать о его здоровье

ЕСПЧ призвал Саакашвили прекратить голодовку и обязал руководство Грузии информировать о его здоровье

21:18 05.11.2021
Зеленский обсудил с Генсеком Совета Европы защиту прав человека во временно оккупированном Крыму и Донбассе

Зеленский обсудил с Генсеком Совета Европы защиту прав человека во временно оккупированном Крыму и Донбассе

16:38 02.11.2021
ЕСЧП начал рассмотрение жалобы Януковича против Украины

ЕСЧП начал рассмотрение жалобы Януковича против Украины

19:46 28.10.2021
Украина с 3 января 2022 года станет полноправным членом Группы Помпиду – Монастырский

Украина с 3 января 2022 года станет полноправным членом Группы Помпиду – Монастырский

07:16 27.10.2021
Зеленский внес изменения в указ по отбору кандидатов для избрания судьей ЕСПЧ

Зеленский внес изменения в указ по отбору кандидатов для избрания судьей ЕСПЧ

13:04 21.10.2021
ЕСЧП установил нарушение Украиной прав при отказе в голосовании на местных выборах переселенцам из Крыма и Донбасса

ЕСЧП установил нарушение Украиной прав при отказе в голосовании на местных выборах переселенцам из Крыма и Донбасса

09:30 11.10.2021
Евросоюз и Совет Европы заявили о полном неприятии смертной казни

Евросоюз и Совет Европы заявили о полном неприятии смертной казни

11:23 29.09.2021
ЕСПЧ рассматривает дело о манипуляциях с отбором судей Верховного суда, сообщает ЦПК

ЕСПЧ рассматривает дело о манипуляциях с отбором судей Верховного суда, сообщает ЦПК

20:16 28.09.2021
Совет Европы готов помогать Украине в построении прокуратуры эталонного мирового образца - Офис генпрокурора

Совет Европы готов помогать Украине в построении прокуратуры эталонного мирового образца - Офис генпрокурора

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Байден вернулся к исполнению обязанностей президента после плановой медпроцедуры - Белый дом

Украина впервые примет участие в военно-морских учениях НАТО Dynamic Move - ВСУ

Президент Молдовы категорически опровергла наличие тайных договоренностей с Киевом по поводу строительства на Днестре украинских ГЭС

Суд арестовал гражданина США и украинку, планировавших покушение на министра агрополитики Лещенко

Омбудсмен Грузии заявила, что у Саакашвили неврологическое расстройство - судороги, вызванные энцефалопатией Вернике

ПОСЛЕДНЕЕ

Резников не верит в то, что РФ решится на наступление и убежден в готовности Украины его отразить

Послы G7 в Украине: независимые медиа являются ключевым элементом устойчивой демократии

Лукашенко обвинил польскую сторону в нарушении границ

Монастырский вручил двум ветеранам наградное оружие, ранее принадлежавшее нардепу Киве

В штате Теннесси признали незаконной отмену обязательного использования масок в школах

Минздрав проверяет информацию об анонимном центре вакцинации от Covid-19 на Закарпатье – Ляшко

Резников: усиление стратегического партнерства между Украиной и США — общая цель обеих стран

Саакашвили прекратит голодать, когда его переведут в военный госпиталь в Гори - адвокат

Байден вернулся к исполнению обязанностей президента после плановой медпроцедуры - Белый дом

20 ноября в Украине объявлено штормовое предупреждение

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА