Венедиктова обсудила с делегацией Совета Европы выполнение украинской стороной решений ЕСПЧ

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова встретилась с делегацией Совета Европы для обсуждения прогресса и проблемных вопросов выполнения украинской стороной решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Как сообщается на сайте Офиса генпрокурора в пятницу, речь шла о группах дел по неэффективности расследования заявлений о пытках, об условиях содержания в местах лишения свободы в части права на медицинскую помощь, эффективности расследования событий на Майдане в 2013-2014 годах, а также о расследовании преступлений против профессиональных прав журналистов.

"Решение ЕСПЧ устанавливают системные проблемы в сфере защиты прав человека и их решение требует комплексных усилий и новейших подходов. Офис Генерального прокурора системно и целенаправленно работает над выполнением решений Европейского суда по правам человека. Это ключевые маркеры для комплексных изменений в вопросах справедливости и правосудия", – отметила Венедиктова.

Как отмечается в сообщении, для повышения эффективности расследования заявлений о пытках в 2020-2021 году Офис генпрокурора организовал изучение более 90 уголовных производств, входящих в группу дел Каверзин/Афанасьев/Белоусов. Эти дела находятся под постоянным наблюдением Комитета министров Совета Европы.

Вопрос расследования и судебного разбирательства Майдана находится на особом контроле в Офисе генпрокурора. При этом отмечается дисбаланс между направленными в суд обвинительными актами и судебными приговорами. Начальник Департамента по делам Майдана Алексей Донской пояснил, что это происходит из-за сверхпродолжительного рассмотрения дел в судах – в течение 5-6 лет, обусловленного, в частности, процессуальными диверсиями.

Также участники встречи обсудили группу дел, касающихся расследования преступлений против профессиональных прав журналистов, в том числе "Гонгадзе против Украины".

Представители Совета Европы отметили усилия украинской прокуратуры и сотрудничество. На 2022 год Комитетом министров Совета Европы запланирован ряд разбирательств по выполнению Украиной решений ЕСПЧ, - говорится в сообщении