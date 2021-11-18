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20:21 18.11.2021

Украине необходимо полагаться на институции для "регулирования олигархов" - временная поверенная в делах США

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Украине необходимо полагаться на институции для "регулирования олигархов" - временная поверенная в делах США

Украине необходимо полагаться на институции для регулирования олигархов, чтобы все бизнесмены придерживались одинаковых правил, заявила временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

"Наш совет относительно регулирования олигархов заключается в том, чтобы использовать институции, которые требуют того, чтобы все бизнесмены придерживались одинаковых правил, чтобы удостовериться, что олигархи придерживаются этих правил. Например, Антимонопольный комитет мог бы быть сильным инструментом для того, чтобы сдерживать злоупотребления олигархов. Суды, если они действуют надлежащим образом и справедливо, могли бы быть методом удостовериться, что олигархи привлекаются к ответственности, если они не придерживаются законов", - сказала Квин журналистам в Киеве в четверг.

Поэтому, добавила Квин, посольство США в Украине пытается фокусироваться на усилении институций, которые используются в США для сдерживания своих бизнесменов и чтобы удостовериться, что они придерживаются законов.

"Мы надеемся, что мы можем вывести украинские институции на такой уровень независимости и мощи, чтобы огни могли потом природно сдерживать любые деловые практики, которые осуществляются не в соответствии с украинскими законами", - пояснила дипломат.

Теги: #сша #регулирование #олигархи
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