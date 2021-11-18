Залужный после встречи с гендиректором "Вaykar Makina": продолжаем наращивать тактику боевого применения Bayraktar TB2 для сдерживания российской агрессии

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный обсудил с генеральным директором турецкой компании "Вaykar Makina" Халуком Байрактаром создание постоянно действующей рабочей группы по беспилотной авиации в ВСУ.

"Сегодня состоялась важная встреча с генеральным директором турецкой компании "Вaykar Makina" господином Халуком Байрактаром. Мы обсудили создание постоянно действующей рабочей группы по беспилотной авиации в Вооруженных силах Украины. Ударные беспилотные комплексы Bayraktar TB2 доказали свою эффективность, в том числе в районе проведения операции Объединенных сил. Потому мы продолжаем наращивать тактику и методику их боевого применения для сдерживания российской агрессии и защиты интересов Украины", - написал Залужный на своей странице в Facebook.

Главнокомандующий ВСУ также поблагодарил Байрактара за поддержку Вооруженных сил Украины и открытость к дальнейшему сотрудничеству.

"Мне приятно, что мы говорили на одном языке, ведь у нас есть общее видение потенциала развития и применения беспилотной авиации", - отметил Залужный.

По его словам, в планах компании – продолжение производства беспилотников последнего поколения "Akinci", на которые устанавливаются украинские двигатели.

Также "Вaykar Makina" работает над строительством и обустройством совместного учебно-испытательного центра для обслуживания, текущего ремонта и модернизации БПЛА.