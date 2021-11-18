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16:56 18.11.2021

Прокуратура Киева отсудила у коммерческой структуры усадьбу купца Дмитриева

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Прокуратура Киева отсудила у коммерческой структуры усадьбу купца Дмитриева

Столичная прокуратура отсудила у коммерческой структуры памятник истории – усадьбу купца И. М. Дмитриева на Подоле.

"Решением хозяйственного суда города Киева удовлетворен иск Киевской городской прокуратуры и отменена незаконная регистрация по коммерческой структуре права собственности на 8 зданий по ул.Хорива в Киеве, три из которых являются памятниками истории и архитектуры местного значения (усадьба купца И. М. Дмитриева)", - сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Установлено, что в 2010 году между коммунальным предприятием и частной фирмой был заключен инвестиционный договор по реконструкции и строительству объекта по адресу ул.Хорива, букв. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З в Подольском районе.

"В то же время, не выполнив условия инвестиционного договора, частное предприятие в 2017 году незаконно зарегистрировало за собой право собственности на эти здания", - сказано в сообщении.

Прокуратура обратилась в суд с иском об отмене регистрации права собственности, который суд удовлетворил.

Теги: #подол #усадьба_дмитриева #прокуратура
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