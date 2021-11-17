Зеленский и фон дер Ляйен обсудили привлечение помощи ЕС для обустройства украинско-белорусской границы

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен обсудил обострение на европейской и украинской границах с Беларусью, сообщает пресс-служба главы государства.

"Обсуждались пути расширения сотрудничества между Украиной и Евросоюзом в миграционной сфере и возможности привлечения помощи ЕС для обустройства украинско-белорусской границы", - указывается в сообщении.

Зеленский проинформировал фон дер Ляйен о шагах, предпринимаемых Украиной с целью усиления безопасности на украинско-белорусской границе. Собеседники констатировали, что эта ситуация является гибридной атакой, требующей совместных усилий и взаимодействия.

Также президент проинформировал собеседницу о развитии ситуации с безопасностью на востоке Украины и об усилиях, направленных на мирное урегулирование, и поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.