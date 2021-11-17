События

21:06 17.11.2021

Зеленский и фон дер Ляйен обсудили привлечение помощи ЕС для обустройства украинско-белорусской границы

1 мин читать
Зеленский и фон дер Ляйен обсудили привлечение помощи ЕС для обустройства украинско-белорусской границы

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен обсудил обострение на европейской и украинской границах с Беларусью, сообщает пресс-служба главы государства.

"Обсуждались пути расширения сотрудничества между Украиной и Евросоюзом в миграционной сфере и возможности привлечения помощи ЕС для обустройства украинско-белорусской границы", - указывается в сообщении.

Зеленский проинформировал фон дер Ляйен о шагах, предпринимаемых Украиной с целью усиления безопасности на украинско-белорусской границе. Собеседники констатировали, что эта ситуация является гибридной атакой, требующей совместных усилий и взаимодействия.

Также президент проинформировал собеседницу о развитии ситуации с безопасностью на востоке Украины и об усилиях, направленных на мирное урегулирование, и поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Теги: #еврокомиссия #разговор #зеленский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:04 17.11.2021
Зеленский обсудил с Эрдоганом вопросы стратегического партнерства

Зеленский обсудил с Эрдоганом вопросы стратегического партнерства

23:57 16.11.2021
Зеленский поздравил украинскую сборную по футболу с победой в отборе ЧМ-2022

Зеленский поздравил украинскую сборную по футболу с победой в отборе ЧМ-2022

18:44 16.11.2021
Зеленский обсудил усиление двустороннего сотрудничества с госсекретарем по обороне Британии

Зеленский обсудил усиление двустороннего сотрудничества с госсекретарем по обороне Британии

18:42 12.11.2021
Еврокомиссия разрешила употребление в пищу второго вида насекомых

Еврокомиссия разрешила употребление в пищу второго вида насекомых

16:14 12.11.2021
Украина и США подписали новую Хартию о стратегическом партнерстве, которая выводит сотрудничество между странами на новый уровень – Зеленский

Украина и США подписали новую Хартию о стратегическом партнерстве, которая выводит сотрудничество между странами на новый уровень – Зеленский

14:10 12.11.2021
Зеленский поблагодарил США за включение в оборонный бюджет-2022 поправки против "Северного потока 2"

Зеленский поблагодарил США за включение в оборонный бюджет-2022 поправки против "Северного потока 2"

11:39 12.11.2021
Вмешательство Саакашвили во внутренние дела Грузии неприемлемо - Гарибашвили по телефону Зеленскому

Вмешательство Саакашвили во внутренние дела Грузии неприемлемо - Гарибашвили по телефону Зеленскому

09:16 12.11.2021
Зеленский обсудил с премьер-министром Грузии обеспечение прав Саакашвили

Зеленский обсудил с премьер-министром Грузии обеспечение прав Саакашвили

14:44 11.11.2021
Зеленский обсудил ситуацию на границе Беларуси и стран ЕС с литовским президентом

Зеленский обсудил ситуацию на границе Беларуси и стран ЕС с литовским президентом

08:59 11.11.2021
Зеленский поздравил Польшу с Днем независимости государства

Зеленский поздравил Польшу с Днем независимости государства

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

До конца отопительного сезона тарифы на транспорт в Киеве меняться не будут – Кличко

Глава Минэнерго предложил правительству назначить на должность профильного замминистра по углю Корзуна

К срыву спецоперации по задержанию "вагнеровцев" привела задержка их отъезда из Минска в ожидании вступления в силу перемирия на Донбассе – Bellingcat

Российские наемники на Донбассе 9 раз нарушили режим тишины, трое украинских военнослужащих ранены

Завершено расследование в отношении Януковича по расстрелам на Майдане в 2014 году

ПОСЛЕДНЕЕ

Один из главных участников штурма Капитолия получил три с половиной года тюремного заключения

Индия приостановила работу 6 угольных электростанций рядом с Нью-Дели

Великобритания за год зафиксировала рекордное количество кибератак, в том числе связанных с РФ и КНР - СМИ

В Испании третью дозу вакцины от COVID начнут предлагать лицам старше 60 лет

Президент Молдовы опровергла слухи о возможной отставке правительства

Меркель обсудила с премьером Польши ситуацию с мигрантами на белорусской границе

Поддерживаемые Ираном хакеры нацелились на важнейшие объекты инфраструктуры США

Ермак не отвечал и не отвечает за планы разведки – советник главы ОП

В США выплатят $56 млн пострадавшим от крупнейшей мошеннической схемы с биткойном

В Испании третью дозу вакцины от COVID-19 начнут предлагать лицам 60+ и сотрудникам здравоохранения

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА