Зеленский приветствует одобрение комитетом Генассамблеи ООН проекта резолюции по правам человека в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает утверждение Генеральной ассамблеей ООН проекта резолюции по правам человека во временно оккупированном Крыму уже до конца текущего года.

"Приветствую одобрение комитетом Генассамблеи ООН проекта резолюции по правам человека во временно оккупированном украинском Крыму. Наша Крымская платформа – в тексте проекта! Ожидаю утверждения резолюции Генассамблеей ООН в декабре", - написал Зеленский в среду вечером в Twitter.

Как сообщалось, Третий комитет 76-й сессии Генассамблеи ООН 17 ноября утвердил проект обновленной резолюции "Ситуация с правами человека во временно оккупированных Автономной Республике Крым и г.Севастополь, Украина". Ключевыми нововведениями резолюции 2021 года стали отражение в названии резолюции статуса Крыма как временно оккупированного полуострова, поддержка сотрудничества в Крымской платформе, упор на ответственность РФ за соблюдение прав крымских татар как коренного народа Крыма, требование отменить приговоры, вынесенные заочно лидерам крымскотатарского народа, и освободить незаконно удерживаемых за решеткой граждан Украины.

Также в проекте резолюции подчеркивается, что наращивание военной группировки во временно оккупированном Крыму и многочисленные учения российских вооруженных сил влекут за собой значительные долгосрочные негативные последствия в регионе, в частности, затрудняют обеспечение основополагающих прав гражданского населения. Документ отмечает исключительную ответственность РФ как государства-оккупанта в обеспечении жителей Крыма питьевой и пресной водой.

В документе осуждаются незаконные действия РФ по уничтожению или перемещению культурных и природных ценностей Украины, расположенных в Крыму. Содержится призыв к России прекратить политику принудительного изменения демографического состава Крыма. В документе осуждается проведенная РФ Всероссийской переписи населения, которая признается недействительной на территории Крыма.

Резолюция станет официальным документом ООН после финального голосования в Генеральной Ассамблее ООН в декабре.