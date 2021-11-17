К Саакашвили не допускают личного врача – Денисова

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что к экс-президенту Грузии, гражданину Украины Михеилу Саакашвили, который находится в грузинской тюрьме, не допускают личного врача.

"К гражданину Украины Михеилу Саакашвили не допускают личного врача Нику Кипшидзе. Вчера во время нашей встречи врач сообщил, что его не допускают к Михеилу. Иногда он вынужден ожидать по 5-7 часов у входа в тюрьму №18, а разрешение на посещение получает только в случаях ухудшения здоровья Михеила Саакашвили", - написала Денисова в Фейсбуке в среду.

По ее словам, в ходе последнего посещения врачу стало известно, что в анализах Михеила был обнаружен критически низкий уровень калия, дефицит которого приводит к ухудшению работы сердечно-сосудистой системы.

"Стабилизировать состояние его здоровья можно только медицинскими препаратами, но из-за недопуска личного врача Михеил отказался их принимать", - подчеркнула омбудсмен.

Она заявила, что, по словам врача, Михеил готов выполнить решение ЕСПЧ и прекратить голодовку, если он будет помещен в многопрофильную гражданскую больницу для прохождения реабилитации после голодовки.

"Ника Кипшидзе подтвердил выводы медицинских экспертов центра "Эмпати" и Народного защитника Грузии, что в медучреждении тюрьмы №18 не может быть обеспечено проведение всех необходимых мер для вывода Михеила из голодовки. Более того, в Грузии, по его мнению, отсутствуют специалисты-врачи, имеющие соответствующий опыт и профессию", - отметила Денисова.

Омбудсмен добавила, что после завершения встречи с ней (в 23:00) врач Саакашвили вернулся в тюрьму ждать возможности допуска к своему пациенту.

"Однако двухчасовое ожидание не дало результатов – разрешение на посещение так и не было предоставлено. Сегодня Ника Кипшидзе будет продолжать попытки увидеть Михеила", - резюмировала Денисова.

Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани).

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.