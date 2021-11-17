События

10:13 17.11.2021

К Саакашвили не допускают личного врача – Денисова

2 мин читать
К Саакашвили не допускают личного врача – Денисова

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что к экс-президенту Грузии, гражданину Украины Михеилу Саакашвили, который находится в грузинской тюрьме, не допускают личного врача.

"К гражданину Украины Михеилу Саакашвили не допускают личного врача Нику Кипшидзе. Вчера во время нашей встречи врач сообщил, что его не допускают к Михеилу. Иногда он вынужден ожидать по 5-7 часов у входа в тюрьму №18, а разрешение на посещение получает только в случаях ухудшения здоровья Михеила Саакашвили", - написала Денисова в Фейсбуке в среду.

По ее словам, в ходе последнего посещения врачу стало известно, что в анализах Михеила был обнаружен критически низкий уровень калия, дефицит которого приводит к ухудшению работы сердечно-сосудистой системы.

"Стабилизировать состояние его здоровья можно только медицинскими препаратами, но из-за недопуска личного врача Михеил отказался их принимать", - подчеркнула омбудсмен.

Она заявила, что, по словам врача, Михеил готов выполнить решение ЕСПЧ и прекратить голодовку, если он будет помещен в многопрофильную гражданскую больницу для прохождения реабилитации после голодовки.

"Ника Кипшидзе подтвердил выводы медицинских экспертов центра "Эмпати" и Народного защитника Грузии, что в медучреждении тюрьмы №18 не может быть обеспечено проведение всех необходимых мер для вывода Михеила из голодовки. Более того, в Грузии, по его мнению, отсутствуют специалисты-врачи, имеющие соответствующий опыт и профессию", - отметила Денисова.

Омбудсмен добавила, что после завершения встречи с ней (в 23:00) врач Саакашвили вернулся в тюрьму ждать возможности допуска к своему пациенту.

"Однако двухчасовое ожидание не дало результатов – разрешение на посещение так и не было предоставлено. Сегодня Ника Кипшидзе будет продолжать попытки увидеть Михеила", - резюмировала Денисова.

Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани).

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.

Теги: #врач #саакашвили #недопуск
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:06 16.11.2021
Минюст Грузии отказал Денисовой во встрече с Саакашвили, сославшись на кодекс "О заключении под стражу"

Минюст Грузии отказал Денисовой во встрече с Саакашвили, сославшись на кодекс "О заключении под стражу"

09:24 16.11.2021
Денисовой отказали в посещении Саакашвили в грузинской тюрьме

Денисовой отказали в посещении Саакашвили в грузинской тюрьме

09:23 16.11.2021
За здоровьем Саакашвили в тюремной больнице будет следить группа приглашенных врачей - Минюст Грузии

За здоровьем Саакашвили в тюремной больнице будет следить группа приглашенных врачей - Минюст Грузии

20:32 15.11.2021
Денисова надеется встретиться с Саакашвили во вторник

Денисова надеется встретиться с Саакашвили во вторник

19:42 15.11.2021
Очередной судебный процесс против Саакашвили состоится 16 ноября - адвокат

Очередной судебный процесс против Саакашвили состоится 16 ноября - адвокат

11:12 15.11.2021
Денисова прибыла в Грузию, чтобы навестить Саакашвили

Денисова прибыла в Грузию, чтобы навестить Саакашвили

09:39 15.11.2021
Суд над Саакашвили вновь состоится без его присутствия

Суд над Саакашвили вновь состоится без его присутствия

14:08 14.11.2021
Адвокат Саакашвили опасается карантина в его тюремной больнице

Адвокат Саакашвили опасается карантина в его тюремной больнице

22:36 13.11.2021
Саакашвили не может встать с кровати и ему трудно говорить, заявил личный врач экс-президента Грузии

Саакашвили не может встать с кровати и ему трудно говорить, заявил личный врач экс-президента Грузии

21:52 13.11.2021
Состояние здоровья Саакашвили ухудшилось, к тюрьме пригнали реанимобиль

Состояние здоровья Саакашвили ухудшилось, к тюрьме пригнали реанимобиль

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

36% украинцев не готовы вакцинироваться от коронавируса - исследование

На пожаре в частном доме для пожилых людей погибли пять человек

В Украине за сутки выявили 18 668 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 20 211 человек, 769 умерло

Глава ФГИ подал заявление об увольнении – источник

Российские наемники обстреляли Марьинку, разрушен жилой дом и прилегающая территория - СЦКК

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинские вертолетчики совершили посадку на кратер вулкана Ньямлагира

На Херсонщине прошли военные учения морпехов

Госэкоинспекция проверяет ОГХК

Кулеба: партнеры прорабатывают конкретные действия в поддержку Украины в противостоянии агрессии РФ

Европа остается единственным регионом в мире, где число смертей от COVID-19 продолжает расти - ВОЗ

36% украинцев не готовы вакцинироваться от коронавируса - исследование

На Прикарпатье мужчина несколько месяцев воровал счетчики на тепло из многоквартирных домов

Министр обороны Швеции выступил за отправку в Украину военнослужащих в рамках учебной миссии под руководством ЕС

Президент Эстонии не исключает участие Москвы в подготовке происходящего на границе Беларуси с Литвой и Польшей

В Канаде шторм привел к транспортному коллапсу в Ванкувере

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА