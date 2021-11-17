События

09:04 17.11.2021

Зеленский обсудил с Эрдоганом вопросы стратегического партнерства

2 мин читать
Зеленский обсудил с Эрдоганом вопросы стратегического партнерства

Вопросы расширения сотрудничества обсудили в телефонном разговоре президенты Украины и Турции Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган.

Как сообщает в среду утром пресс-служба украинского президента, Зеленский высоко оценил неизменную поддержку со стороны Турции территориальной целостности и суверенитета Украины, а также активное вовлечение в работу нового международного механизма – Крымской платформы.

Зеленский поблагодарил лидера Турции за выраженное соболезнование в связи с гибелью украинских воинов на востоке нашего государства.

Отдельное внимание президент Украины уделил вопросу увольнения украинских граждан, незаконно удерживаемых Россией.

Зеленский и Эрдоган обменялись мнениями относительно ситуации в области безопасности в регионе, а также относительно соответствующих инициатив по усилению безопасности в регионе Черного моря.

Президенты обсудили вопросы сотрудничества в оборонной сфере. Стороны констатировали, что стратегическое партнерство уже сегодня укрепляет вооруженные силы двух стран. Была отмечена реализация ряда важных проектов в отраслях самолетостроения и развития ВМС, а также перспективы для углубления такого взаимодействия.

Глава Украинского государства, в частности, сообщил Эрдогану о начале серийного производства транспортного самолета Ан-178.

"Приглашаю Турцию присоединиться к кругу его заказчиков", - отметил Зеленский.

Лидеры отметили настроенность в завершение в ближайшее время подготовки Соглашения о зоне свободной торговли. Также было уделено внимание состоянию реализации достигнутых договоренностей по ряду проектов двусторонней повестки дня, в частности, строительство жилья для представителей крымскотатарского народа. Стороны обсудили вопросы взаимодействия в энергетической сфере, среди прочего пути диверсификации поставок энергоресурсов.

Президенты договорились провести юбилейное, 10-е заседание Стратегического совета высокого уровня в феврале 2022 года в Киеве. Отмечалось, что этому важному мероприятию должна предшествовать основательная подготовка, в частности проведение в декабре текущего года второго заседания «Квадриги» на уровне министров иностранных дел и обороны.

Теги: #зеленский #разговор #эрдоган
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:57 16.11.2021
Зеленский поздравил украинскую сборную по футболу с победой в отборе ЧМ-2022

Зеленский поздравил украинскую сборную по футболу с победой в отборе ЧМ-2022

18:44 16.11.2021
Зеленский обсудил усиление двустороннего сотрудничества с госсекретарем по обороне Британии

Зеленский обсудил усиление двустороннего сотрудничества с госсекретарем по обороне Британии

16:14 12.11.2021
Украина и США подписали новую Хартию о стратегическом партнерстве, которая выводит сотрудничество между странами на новый уровень – Зеленский

Украина и США подписали новую Хартию о стратегическом партнерстве, которая выводит сотрудничество между странами на новый уровень – Зеленский

14:10 12.11.2021
Зеленский поблагодарил США за включение в оборонный бюджет-2022 поправки против "Северного потока 2"

Зеленский поблагодарил США за включение в оборонный бюджет-2022 поправки против "Северного потока 2"

11:39 12.11.2021
Вмешательство Саакашвили во внутренние дела Грузии неприемлемо - Гарибашвили по телефону Зеленскому

Вмешательство Саакашвили во внутренние дела Грузии неприемлемо - Гарибашвили по телефону Зеленскому

09:16 12.11.2021
Зеленский обсудил с премьер-министром Грузии обеспечение прав Саакашвили

Зеленский обсудил с премьер-министром Грузии обеспечение прав Саакашвили

14:44 11.11.2021
Зеленский обсудил ситуацию на границе Беларуси и стран ЕС с литовским президентом

Зеленский обсудил ситуацию на границе Беларуси и стран ЕС с литовским президентом

08:59 11.11.2021
Зеленский поздравил Польшу с Днем независимости государства

Зеленский поздравил Польшу с Днем независимости государства

17:40 09.11.2021
Зеленский поручил собрать СНБО в среду 10 ноября

Зеленский поручил собрать СНБО в среду 10 ноября

13:43 09.11.2021
Разрыв между Зеленским и Порошенко во 2-ом туре выборов - около 8% - опрос "Социс"

Разрыв между Зеленским и Порошенко во 2-ом туре выборов - около 8% - опрос "Социс"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На пожаре в частном доме для пожилых людей погибли пять человек

В Украине за сутки выявили 18 668 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 20 211 человек, 769 умерло

Глава ФГИ подал заявление об увольнении – источник

Российские наемники обстреляли Марьинку, разрушен жилой дом и прилегающая территория - СЦКК

Кличко: Проезд в общественном транспорте для киевлян будет стоить 12 грн по "карте киевлянина" и 14.20 – для тех, кто пользуется месячными проездными билетами

ПОСЛЕДНЕЕ

Больницы Словакии переполнены пациентами с COVID-19, власти намерены ужесточить ограничения

На пожаре в частном доме для пожилых людей погибли пять человек

Украина и Великобритания заявили, что не хотят вражды с РФ, но обеспокоены ее действиями вблизи украинских границ

В Украине за сутки выявили 18 668 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 20 211 человек, 769 умерло

Германия намерена ужесточить правила для невакцинированных

За минувшие сутки зафиксировано 13 нарушений режима тишины на Донбассе, ранен один военный

17 ноября: Какой сегодня праздник

Американцы планируют потратить $997,73 на покупки в праздники

NASA назвало имя последнего члена экипажа четвёртой миссии SpaceX к МКС

В Минздраве заявили, что наличие антител не является основанием для отказа от вакцинации

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА