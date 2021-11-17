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07:19 17.11.2021

За минувшие сутки зафиксировано 13 нарушений режима тишины на Донбассе, ранен один военный

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За минувшие сутки зафиксировано 13 нарушений режима тишины на Донбассе, ранен один военный

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 13 раз нарушили условия режима прекращения огня, в результате чего был ранен один военнослужащий, сообщил штаб операции Объединенных сил (ООС).

"За прошедшие сутки, 16 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня, 6 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении, обнародованном в фейсбуке в среду утром.

В штабе ООС подчеркнули, что боец находится в военном госпитале в удовлетворительном состоянии здоровья.

В частности, в направлении Марьинки наемники вели огонь из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов. У Причепиловки совершили два обстрела, используя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. В сторону Новотошковского враг дважды открывал огонь, применяя гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. Недалеко от Травневого противник обстрелял украинские позиции из автоматических станковых гранатометов. В районе Новоалександровки вражеские войска вели огонь из минометов калибра 120 мм. Позиции возле Новозвановки дважды попали под обстрел из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В сторону Муратового наемники вели огонь из артиллерии калибра 152 мм. Возле Попасной обстрел производился из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов. В направлении Песков враг вел обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10" с пересечением линии столкновения.

Также по информации штаба ООС, по состоянию на 7:00, 17 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. В частности, в направлении Невельского противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм. Потерь среди военнослужащих ОС нет.

Теги: #оос #сводка #украина
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