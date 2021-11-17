В ДТП с участием микроавтобуса в Днепре никто не пострадал

На Центральном мосту Амур-Нижнеднепровского района в Днепре перевернулся микроавтобус с пассажирами, пострадавших нет, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"16 ноября в 21:06 в Службу спасения "101" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на Центральном мосту Амур-Нижнеднепровского района города Днепр", - говорится в сообщении.

В ГСЧС сообщили, что погибших в результате ДТП нет. Водителя и пассажиров на месте осмотрели работники экстренной медицинской помощи, но от госпитализации они отказались.

Спасатели установили, что водитель не справился с управлением, наехал на отбойник и опрокинулся на правый бок на проезжей части.

Сотрудники ГСЧС осуществили комплекс противопожарных мер. Проводятся следственные действия по установлению обстоятельств аварии.