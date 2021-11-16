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18:37 16.11.2021

Алиев сообщил о раненых с азербайджанской стороны в ходе боев с Арменией

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Алиев сообщил о раненых с азербайджанской стороны в ходе боев с Арменией

Председатель Европейского совета Шарль Мишель и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба главы государства во вторник.

Глава государства подчеркнул о наличии раненых с азербайджанской стороны и отметил, что Азербайджан дал "адекватный ответ на действия Армении".

Алиев также заявил, что вся ответственность за сложившуюся ситуацию лежит на военно-политическом руководстве Армении. Комментируя ситуацию на границе, Алиев заявил, что "армянская сторона неоднократно прибегала к военным провокациям в направлении города Шуша, Лачина и Кялбаджара, и последняя широкомасштабная атака произошла сегодня".

Со своей стороны Мишель выразил обеспокоенность с событиями, произошедшими на армяно-азербайджанской границе.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями относительно перспективах отношений Азербайджана с ЕС.

В МИД Азербайджана назвали обострение обстановки на границе с Арменией следствием политики Еревана.

"Подчеркиваем, что напряженность в регионе - еще одна военно-политическая провокация Армении. Основная ответственность за нынешнюю напряженность лежит непосредственно на военно-политическом руководстве Армении", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Там считают, что "армянская сторона целенаправленно нагнетает обстановку".

По мнению МИД, это свидетельствует о том, что Армения не заинтересована в делимитации границ с Азербайджаном.

Теги: #алиев #армения #конфликт #карабах #азербайджан
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