Алиев сообщил о раненых с азербайджанской стороны в ходе боев с Арменией

Председатель Европейского совета Шарль Мишель и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба главы государства во вторник.

Глава государства подчеркнул о наличии раненых с азербайджанской стороны и отметил, что Азербайджан дал "адекватный ответ на действия Армении".

Алиев также заявил, что вся ответственность за сложившуюся ситуацию лежит на военно-политическом руководстве Армении. Комментируя ситуацию на границе, Алиев заявил, что "армянская сторона неоднократно прибегала к военным провокациям в направлении города Шуша, Лачина и Кялбаджара, и последняя широкомасштабная атака произошла сегодня".

Со своей стороны Мишель выразил обеспокоенность с событиями, произошедшими на армяно-азербайджанской границе.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями относительно перспективах отношений Азербайджана с ЕС.

В МИД Азербайджана назвали обострение обстановки на границе с Арменией следствием политики Еревана.

"Подчеркиваем, что напряженность в регионе - еще одна военно-политическая провокация Армении. Основная ответственность за нынешнюю напряженность лежит непосредственно на военно-политическом руководстве Армении", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Там считают, что "армянская сторона целенаправленно нагнетает обстановку".

По мнению МИД, это свидетельствует о том, что Армения не заинтересована в делимитации границ с Азербайджаном.