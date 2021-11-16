Голливудский актер Шон Пенн прибыл в Киев и намерен посетить Донбасс – СМИ

Голливудский актер, режиссер и продюсер Шон Пенн впервые прибыл в Украину и намерен посетить Донбасс, сообщает ТСН.ua.

По данным СМИ, Пенн прилетел в Украину тайно и планирует снимать здесь документальное кино.

Отмечается, что актер был замечен на ул.Институтской, где он брал интервью на месте расстрелов Небесной сотни. В то же время съемки засекречены, а героев интервью просят сохранять конфиденциальность.

Помимо Киева, Шон Пенн планирует отправиться в зону боевых действий. Также источники ТСН сообщают, что уже завтра актера отвезут в Мариуполь.

В свою очередь основатель группы компаний Veterano Group Леонид Остальцев в своем Instagram выставил совместную фотографию с голливудской звездой и подписал снимок: "У нас Шон Пен. А как ваш понедельник?"

Шон Пенн - обладатель двух премий "Оскар" за главные роли в фильмах "Харви Милк" (2008) и "Таинственныя река" (2003).