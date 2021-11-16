Выписки пациентов с COVID-19 превышают госпитализацию, однако риск возобновления роста заболеваемости остается - KSE

Выписки пациентов с COVID-19 впервые за последние 100 дней превышают госпитализацию, констатируют эксперты Киевской школы экономики (КШЭ).

"Последняя неделя демонстрирует спад заболеваемости COVID-19. Это еще неустойчивый тренд к спаду. Мы в КШЭ рекомендуем дождаться трехнедельного снижения заболеваемости, чтобы говорить о стабилизированной динамике к спаду", - сказал руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко на еженедельном онлайн-брифинге во вторник.

Он также добавил, что в связи с уменьшением количества госпитализированных, впервые за два месяца резерв свободных коек с кислородом увеличился до 27 тыс.