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16:19 16.11.2021

Выписки пациентов с COVID-19 превышают госпитализацию, однако риск возобновления роста заболеваемости остается - KSE

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Выписки пациентов с COVID-19 превышают госпитализацию, однако риск возобновления роста заболеваемости остается - KSE

Выписки пациентов с COVID-19 впервые за последние 100 дней превышают госпитализацию, констатируют эксперты Киевской школы экономики (КШЭ).

"Последняя неделя демонстрирует спад заболеваемости COVID-19. Это еще неустойчивый тренд к спаду. Мы в КШЭ рекомендуем дождаться трехнедельного снижения заболеваемости, чтобы говорить о стабилизированной динамике к спаду", - сказал руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко на еженедельном онлайн-брифинге во вторник.

Он также добавил, что в связи с уменьшением количества госпитализированных, впервые за два месяца резерв свободных коек с кислородом увеличился до 27 тыс.

Теги: #кшэ #коронавирус
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