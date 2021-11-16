МИД Украины направило в РФ ноту протеста в связи с указом о признании товарных сертификатов ОРДЛО

Министерство иностранных дел Украины расценивает подписание президентом РФ указа о признании Россией так называемых "сертификатов о происхождении товаров", которые выдаются на временно оккупированной Россией части территории в Донецкой и Луганской областях, как грубое вмешательство во внутренние дела Украины, нарушение ее законодательства и норм международного права.

"Министерству иностранных дел РФ передана соответствующая нота протеста", - подчеркивается в заявлении, обнародованном пресс-службой МИД Украины во вторник.

Отмечается, что признание "сертификатов", одностороннее определение пунктов пропуска с целью перемещения товаров через временно неподконтрольный участок государственной границы Украины и другие предусмотренные указом мероприятия ярко демонстрируют целенаправленную политику России по затягиванию временно оккупированных территорий Украины в свое экономическое, политическое, электоральное и информационное пространство.

Также подписание указа противоречит обязательствам России по Минским договоренностям и договоренностям в рамках Нормандского формата, подрывает усилия Германии, Франции и Украины по возобновлению продуктивной работы этих площадок по мирному урегулированию, отметили в министерстве.

"Продолжим консолидацию международной поддержки нашего государства, чтобы заставить Россию отказаться от деструктивных действий и стать на путь политико-дипломатического урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта", - заключили в МИД Украины.

Как сообщалось, в понедельник, 15 ноября, президент РФ Владимир Путин поручил правительству в месячный срок обеспечить признание в РФ действительными сертификатов о происхождении товаров, выдаваемых органами и организациями, фактически действующими на территории неподконтрольных украинскому правительству отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины (ОРДЛО).