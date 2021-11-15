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14:29 15.11.2021

Кулеба призвал страны НАТО тесно координировать с Украиной и предпринимать любые меры для сдерживания РФ

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Кулеба призвал страны НАТО тесно координировать с Украиной и предпринимать любые меры для сдерживания РФ

Украина и союзники по НАТО должны тесно координироваться и предпринимать любые меры, которые могут помочь сдержать Россию и предотвратить худшие сценарии, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на фоне наращивания военного присутствия России у границ Украины.

"Еще более важно то, что мы все - Украина и союзники - должны тесно координироваться и предпринимать любые меры, которые могут помочь сдержать Россию и предотвратить худшие сценарии. Потому что какой бы ни была цена этих мер по сдерживанию, цена остановки "горячей фазы" конфликта будет намного выше", - сказал Кулеба на пресс-конференции по результатам переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе в понедельник.

Министр обратил внимание на необходимость быть готовыми ко всем сценариям, всем опциям, а также усилить устойчивость Украины относительно этих сценариев.

"Преждевременно говорить, каким именно будет российский сценарий: является ли наращивание военного присутствия главным планом, который будет сопровождаться усилиями дестабилизировать Украину изнутри или наращивание военного присутствия будет служить фоновой силой, фоновым аргументом для дестабилизирующих усилий, которые предпринимаются Россией внутри страны", - пояснил Кулеба.

Министр иностранных дел Украины указал, что РФ демонстрирует, что она может быстро активизировать уже накопленные возле украинских границ войска и оборудование, и что все опции, включая военную, рассматриваются российским руководством.

"По мнению Украины, то, что мы на данный момент видим вдоль границы, - это не исключительно наращивание военного присутствия, потому что Россия уже стянула военную армаду к нашим границам весной, и с того времени ее так и не отвела. То, что мы видим сейчас, - это ухудшающаяся ситуация, в которой Россия демонстрирует, что она может быстро активизировать уже накопленные войска и оборудование, и что все опции, включая военную, рассматриваются российским руководством", - указал он.

Кулеба отметил, что Украина в данной ситуации ожидает от НАТО трех вещей.

"Первое. Четкий и сильный сигнал всем - России, народу Украины, партнерам в ЕС, союзникам - от НАТО, демотивирующий Россию от дальнейших агрессивных действий и мотивирующий украинцев оставаться стойкими и сильными", - сказал он.

Кроме того, министр напомнил, что весной передал 10 конкретных предложений, как НАТО может поддержать Украину.

"Был достигнут прогресс по ряду из этих 10 пунктов, и сегодня я попрошу ускорить эту работу и действовать соответственно. Это пункты, связанные с конкретными сферами сотрудничества между Украиной и НАТО", - объяснил Кулеба.

Также Кулеба указал на необходимость помнить об очень напряженной и опасной ситуации в черноморском регионе.

"Призыв союзникам в Черном море сотрудничать более тесно с Украиной и Грузией, также с Молдовой, по безопасности в регионе Черного моря и объединение усилий в Черном море между членами и не членами НАТО - это то, что было бы очень своевременно и полезно", - сообщил он.

Кулеба подчеркнул, что Россия продолжает разжигать конфликт на востоке Украине, поставляя оружие и войска, финансируя оккупационную администрацию, выдавая российские паспорта местному населению.

"Военные маневры России, энергетический кризис в Европе, драматическое использование мигрантов в качестве оружия на польской и литовской границах с Беларусью и массивная дезинформация должны рассматриваться как один комплекс событий, потому что все они являются элементами гибридной войны России с европейским и евроатлантическим сообществом", - считает министр.

Он заявил, что Украина всегда была и остается полностью преданной миру, справедливости и безопасности в Европе.

Также глава МИД поблагодарил Столтенберга за решение союзников пригласить его и министра иностранных дел Грузии принять участие во встрече министров иностранных дел НАТО в Риге.

 

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Теги: #координация #кулеба #нато
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