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15:31 14.11.2021

Кабмин одобрил проект об электронных видах на жительство - Шмыгаль

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Кабмин одобрил проект об электронных видах на жительство - Шмыгаль

Кабинет министров Украины одобрил экспериментальный проект об электронных видах на жительство, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в воскресенье.

"Теперь эти документы будут доступны для иностранцев в "Дії" как аналог обычного паспорта. Это позволит людям, которые на законных основаниях находятся в Украине, так же пользоваться публичными услугами онлайн", - написал Шмыгаль в фейсбуке.

Он отметил, что на этой неделе правительство также дало старт экспериментальному проекту, который позволяет украинцам, обладающим паспортом в форме "книжечки", изменить адрес регистрации места проживания в онлайн-режиме, что предусмотрено законопроектом № 5463 о реализации публичных электронных услуг по регистрации и декларированию места жительства в Украине, который был принят в парламенте во втором чтении.

"Достаточно заполнить заявление на портале "Дія", и информация будет подтянута автоматически. Ранее такая услуга была доступна владельцам ID-карт. Уже с декабря регионы начнут постепенно переходить на электронное изменение регистрации", - отметил премьер.

Как сообщалось, 5 ноября Верховная Рада ввела для украинцев электронную регистрацию места проживания.

Теги: #е_документ #проживание #шмыгаль #кабмин
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