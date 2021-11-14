Сын Муаммара Каддафи поборется за пост президента Ливии

Сын бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи - Сейф аль-Ислам - зарегистрировал свою кандидатуру на выборах президента страны, сообщает Associated Press.

Ливийский избирком отметил, что этот кандидат оформил необходимые документы в городе Сабах, на юге Ливии.

Муаммар Каддафи погиб в 2011 году: в ходе гражданской войны его убили захватившие его в плен мятежники. Сейф аль-Ислам Каддафи в том же году был захвачен в плен и отпустили лишь в 2017 году. Еще в году, когда был жив его отец, именно Сейф аль-Ислам считался его вероятным преемником.