События

14:35 14.11.2021

Сын Муаммара Каддафи поборется за пост президента Ливии

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Сын бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи - Сейф аль-Ислам - зарегистрировал свою кандидатуру на выборах президента страны, сообщает Associated Press.

Ливийский избирком отметил, что этот кандидат оформил необходимые документы в городе Сабах, на юге Ливии.

Муаммар Каддафи погиб в 2011 году: в ходе гражданской войны его убили захватившие его в плен мятежники. Сейф аль-Ислам Каддафи в том же году был захвачен в плен и отпустили лишь в 2017 году. Еще в году, когда был жив его отец, именно Сейф аль-Ислам считался его вероятным преемником.

Теги: #ливия #каддафи
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