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10:49 14.11.2021

В Китае призвали всех недавно прибывших из-за рубежа не посещать Пекин во избежание распространения COVID-19

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В Китае призвали всех недавно прибывших из-за рубежа не посещать Пекин во избежание распространения COVID-19

Власти Пекина призвали иностранцев и граждан страны, недавно прибывших из-за рубежа на территорию Китая, воздерживаться от посещения Пекина, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции в столице, сообщают местные СМИ.

Это касается и жителей городов, в которых расположены пограничные пункты пропуска на китайскую территорию, а также жителей других районов Китая, посетивших эти населенные пункты в последние две недели.

Все, кто вынужден приехать в Пекин по неотложным делам, должны представить отрицательный тест на COVID-19, сделанный не позднее, чем 48 часов назад.

СМИ не информируют, какие конкретно меры будут приниматься в связи с этим призывом.

С середины октября на материковой части Китая выявлены более 1,2 тыс. случаев заболевания коронавирусом внутри страны. Значительная часть из них пришлась на населенные пункты, граничащие с Россией и Монголией на северо-востоке и севере.

В настоящее время эпицентром распространения инфекции является портовый город Далянь (северо-восточная провинция Ляонин), где число заболевших внутри страны, несмотря на принимаемы жесткие серы локдауна, продолжает расти с 9 ноября.

Так, за минувшую субботу в стране было выявлено 89 новых заболевших. Из них 19 прибыли из-за рубежа и 70 заразились внутри страны, 60 из них - в Даляне, сообщил в воскресенье Госкомитет здравоохранения КНР.

Всего за время пандемии в материковом Китае зафиксировано 98 тыс. 263 инфицированных коронавирусом, от связанных с ним заболеваний скончались 4 тыс. 636 человек, полностью выздоровели 92 тыс. 227.

Теги: #въезд #столица #китай #ограничения
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