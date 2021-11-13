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18:35 13.11.2021

Лукашенко отрицает обвинения в миграционном кризисе

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Лукашенко отрицает обвинения в миграционном кризисе

Президент Беларуси Александр Лукашенко, которого ЕС, США не признают законно избранным, отверг обвинения в создании и финансировании миграционного кризиса на белорусско-польской границе.

"Американцы заявили, что я финансирую этих беглецов. Слушайте, у меня что, денег море? Мне что, некуда деньги девать? И вообще: факты на стол. Если я финансирую, положите факты на стол", - сказал Лукашенко в интервью российскому изданию "Национальная оборона".

"Положите на стол факты, где хоть один человек из государственной власти профинансировал или даже бизнесмен", - добавил он.

Ситуация на границе Польши и Беларуси осложнилась в минувший понедельник, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в ЕС. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Беларусь в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в Евросоюз, но получают отказ.

Страны Балтии обвиняют власти Беларуси в организации потоков мигрантов и называют это "гибридной агрессией".

Теги: #лукашенко #мигранты #беларусь
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