События

12:56 13.11.2021

В Украине без осадков, но с туманами

1 мин читать
В Украине без осадков, но с туманами

В ближайшие дни в Украине ожидается погода без осадков, но с туманами, сообщает Укргидрометцентр

В восточной части и на Прикарпатье ночью и утром местами туман.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 4-9° тепла, в южных областях и на Закарпатье 10-13°.

В Киеве - без осадков, температура ночью 0-2° тепла, днем 6-8°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 14 ноября самая высокая температура днем была 21,7° в 2010г., самая низкая ночью -14,1° в 1908г.

В понедельник, 15 ноября, также без осадков. Ночью и утром местами туман.

Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с, 16 ноября в южной части и западных областях местами порывы 15-18 м/с.

Температура 15 ноября ночью от 3° тепла до 2° мороза, на востоке страны до 6° мороза, днем 1-6° тепла, на юге и западе страны до 9°; 16 ноября ночью 2-7° морозу, на востоке до 10° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, в западных областях ночью около 0°, днем 4-9° тепла.

В Киеве 15 ноября переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточний, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 4-6°.

Теги: #погода #прогноз
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:37 11.11.2021
Прогноз погоды на выходные 13–14 ноября: ясные дни и морозные ночи

Прогноз погоды на выходные 13–14 ноября: ясные дни и морозные ночи

12:11 11.11.2021
В Украине к выходным ненадолго потеплеет, осадков не будет, ожидается туман

В Украине к выходным ненадолго потеплеет, осадков не будет, ожидается туман

12:06 10.11.2021
Сухая и прохладная погода с ночными морозами сохранится в Украине в ближайшие дни

Сухая и прохладная погода с ночными морозами сохранится в Украине в ближайшие дни

12:07 09.11.2021
В Украине ожидаются ночные морозы в ближайшие двое суток

В Украине ожидаются ночные морозы в ближайшие двое суток

08:53 09.11.2021
Во вторник днем на западе и севере Украины температура будет снижаться - Укргидрометцентр

Во вторник днем на западе и севере Украины температура будет снижаться - Укргидрометцентр

11:52 08.11.2021
В Украине похолодает

В Украине похолодает

12:02 07.11.2021
В начале недели в Украине будет относительно тепло, местами небольшие дожди

В начале недели в Украине будет относительно тепло, местами небольшие дожди

16:07 06.11.2021
В воскресенье в Украине без существенных осадков, лишь в Карпатском регионе небольшой дождь

В воскресенье в Украине без существенных осадков, лишь в Карпатском регионе небольшой дождь

20:34 04.11.2021
В ближайшие пару лет ожидается "бум" развития торговой недвижимости в регионах Украины – мнение

В ближайшие пару лет ожидается "бум" развития торговой недвижимости в регионах Украины – мнение

16:33 04.11.2021
Рада может через полгода отправить в отставку ещё двух министров - Арахамия

Рада может через полгода отправить в отставку ещё двух министров - Арахамия

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Кременчуге на территории "Укртатнафты" спасатели ликвидируют возгорание нефтепродуктов

Польские пограничники полагают, что на белорусской стороне границы расчищают пути для подхода мигрантов

На 12% выросло количество туристов, въезжающих в Украину

В Украине за сутки зафиксировано 23 572 новых случая заболевания СOVID-19, выздоровело 25 415 человек, 695 умерло – Минздрав

Двое украинских военнослужащих погибло, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве, еще один ранен за сутки на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

В Сумской области на улице обнаружили трехметрового питона

В Кременчуге на территории "Укртатнафты" спасатели ликвидируют возгорание нефтепродуктов

Польша к середине 2022 года намерена отгородиться от Беларуси стеной - министр

Католикос-патриарх Грузии Илия Второй встретился с матерью Саакашвили

В Киеве за сутки выявили 1839 заболевших COVID-19, скончались 53 человека

Польские пограничники полагают, что на белорусской стороне границы расчищают пути для подхода мигрантов

Британия предоставит Украине кредит для развития и укрепления ВМС

Зеленский поздравил Мустафу Джемилева с 78-летием: нам всем очень повезло жить в одну эпоху с этим великим человеком

Путин заявляет, что не слышал настойчивых предложений о встрече лидеров "нормандской четверки"

В РФ за сутки максимальные за пандемию 1 тыс. 241 умерший от COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА