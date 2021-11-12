События

07:15 12.11.2021

Украинский военнослужащий ранен в результате обстрелов на Донбассе в течение минувших суток

2 мин читать
Украинский военнослужащий ранен в результате обстрелов на Донбассе в течение минувших суток

Вследствие обстрелов на Донбассе за минувшие сутки ранен украинский военнослужащий, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", - указано в утренней сводке.

За прошедшие сутки со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Оккупанты открывали плотный огонь из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм по нашим позициям у Марьинки. В направлении Новозвановки враг трижды вел огонь, применяя артиллерию калибра 122 мм, противотанковый ракетный комплекс, минометы калибра 120 мм и крупнокалиберные пулеметы.

Также в районе населенного пункта Зайцево противник совершил два обстрела, используя гранатометы различных систем, а также задействовал беспилотный летательный аппарат, с помощью которого совершил сброс выстрелов ВОГ-17.

Недалеко от Троицкого, Гнутово, и Луганского враг обстрелял украинские позиции из станковых противотанковых и крупнокалиберных гранатометов.

В направлении Широкино обстрел велся из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

В сторону Крымского враг дважды открывал огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

"По состоянию на 7 часов утра, 12 ноября, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - сказано в сообщении штаба в Facebook.

Теги: #оос #ранение #сводка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:26 11.11.2021
Российские наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Российские наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

07:11 11.11.2021
За минувшие сутки зафиксировано пять обстрелов на Донбассе, украинские военные не пострадали

За минувшие сутки зафиксировано пять обстрелов на Донбассе, украинские военные не пострадали

18:02 10.11.2021
Российские наемники трижды открывали огонь с полуночи, потерь в рядах Объединенных сил нет – штаб ООС

Российские наемники трижды открывали огонь с полуночи, потерь в рядах Объединенных сил нет – штаб ООС

07:12 10.11.2021
С начала суток на Донбассе соблюдается режим тишины

С начала суток на Донбассе соблюдается режим тишины

19:22 09.11.2021
Российские наемники дважды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе – штаб ООС

Российские наемники дважды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе – штаб ООС

07:08 09.11.2021
С начала суток нарушений режима тишины на Донбассе не зафиксировано

С начала суток нарушений режима тишины на Донбассе не зафиксировано

17:18 08.11.2021
Российские наемники нарушили режим прекращения огня вблизи Водяного и Павлополя – штаб ООС

Российские наемники нарушили режим прекращения огня вблизи Водяного и Павлополя – штаб ООС

07:32 08.11.2021
За минувшие сутки зафиксировано 14 обстрелов на Донбассе,  погиб украинский военный, два ранены

За минувшие сутки зафиксировано 14 обстрелов на Донбассе,  погиб украинский военный, два ранены

17:56 07.11.2021
Один украинский военный погиб в воскресенье на Донбассе, двое ранены

Один украинский военный погиб в воскресенье на Донбассе, двое ранены

07:13 07.11.2021
С начала суток нарушений режима тишины на Донбассе не зафиксировано

С начала суток нарушений режима тишины на Донбассе не зафиксировано

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Оснований для веерных отключений электроэнергии нет - Шмыгаль

Харьковский горизбирком зарегистрировал Терехова городским головой

Российские наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Порошенко призвал немедленно развернуть войска на границе с Беларусью

На сегодняшний день угроз для Украины со стороны границы с Беларусью нет – глава Госпогранслужбы

ПОСЛЕДНЕЕ

Байден подписал закон, запрещающий применение в США оборудования Huawei и ZTE

12 ноября: Какой сегодня праздник

Россия может стремиться к продвижению вглубь территории Украины - Кулеба

Американский суд приостановил передачу документов администрации Трампа комитету по расследованию штурма Капитолия

Шмыгаль: Цены и тарифы в этом отопительном сезоне будут неизменны

Пилотируемый корабль Crew Dragon-3 состыковался с МКС

Страны ЕС и США в Совбезе ООН готовы обсудить меры в отношении Беларуси в связи с ситуацией с нелегалами

Глава МВД: тактически определены десять участков возможного подхода мигрантов к границе

Саакашвили в тюремной больнице находится под постоянным психологическим давлением, утверждает его адвокат

США предупреждают европейских союзников о возможном планировании Россией вторжения в Украину - СМИ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА