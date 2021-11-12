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04:37 12.11.2021

Шмыгаль: Цены и тарифы в этом отопительном сезоне будут неизменны

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Шмыгаль: Цены и тарифы в этом отопительном сезоне будут неизменны

Цены и тарифы на жилищно-коммунальные услуги в текущем отопительном сезоне останутся неизменными, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время эфира программы "Право на власть" на "1+1".

"Нафтогаз" сегодня предлагает населению газ по цене 7,96 грн/кубометр. Те потребители, попавшие на Поставщика последней надежды, тоже платят такую цену. Кроме того, мы заключили меморандум с представителями местного самоуправления, чтобы оставить тарифы на тепло и горячую воду на уровне прошлого года. Для этого государство дает 4% НДФЛ и 13,44% акциза в местные бюджеты в следующем году. Это более 30 млрд грн, которых вполне достаточно для выполнения этой задачи", — цитирует Шмыгаля департамент коммуникаций секретариата Кабинета министров.

Отмечается, что тариф на электроэнергию был снижен для 80% домохозяйств до 1,44 грн за кВт-ч. Для остальных он остается 1,68 грн за кВт-ч.

Премьер-министр также подчеркнул, что все нуждающиеся в субсидиях люди будут ими обеспечены. По словам главы правительства, в "красных" зонах нормативы для начисления субсидий украинцам увеличены на 50% согласно постановлению Кабинета Министров.

Теги: #газ #тарифы
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