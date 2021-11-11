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22:05 11.11.2021

Оснований для веерных отключений электроэнергии нет - Шмыгаль

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Оснований для веерных отключений электроэнергии нет - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что на сегодня нет оснований для веерных отключений электроэнергии.

"Сегодня оснований ни Министерство энергетики ни Укрэнерго для веерных отключений не имеют. Мы не готовимся к веерным отключениям, и планов таких не составляем", - сказал Шмыгаль в ток-шоу "Право на власть" в эфире телеканала "1+1" в четверг вечером.

Премьер подчеркнул, что распространение информации о возможных веерных отключения электроэнергии является манипуляцией.

Теги: #электроэнергия #отключение
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