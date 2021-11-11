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19:57 11.11.2021

Каждую четвертую тонну кислорода в больничных стационарах обеспечивает "Метинвест" - компания

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Каждую четвертую тонну кислорода в больничных стационарах обеспечивает "Метинвест" - компания

"Метинвест", крупнейший украинский горно-металлургический холдинг, довел поставки кислорода в больничные стационары до 100 тонн в сутки, сообщил директор департамента регионального развития "Метинвеста" Александр Вишняков на форуме Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА, Еuropean Business Association) - "EBA Sustainable Development Day" в четверг.

"Если опираться на ту статистику, которая есть сегодня в медиа относительно потребности, то 25% кислорода – это кислород "Метинвеста". Каждое четвертое койкоместо в стационаре – это кислород "Метинвеста", – заявил он.

Вишняков уточнил, что предприятия группы пришли на помощь, когда остановились заводы по выпуску кислорода и начался рост заболеваемости Covid.

"Металлурги стали 24/7, мы пересмотрели все объемы, чтобы обеспечивать, и за октябрь отгружено было 1740 тонн", – сказал директор департамента регионального развития "Метинвеста".

По его словам, с начала года всего было поставлено более 4 тыс. тонн кислорода, что делает "Метинвест" крупнейшим частным поставщиком кислорода.

Вишняков также отметил, что весь кислород госбольницы получают бесплатно, и что он поставляется не только в города присутствия бизнеса. "На этой неделе Сумская и Хмельницкая область получили (кислород от "Метинвеста"). Всего 12 областей (получают) – каждая вторая область", – указал директор департамента регионального развития группы.

Он также сообщил, что "Метинвест" стремится к экологичному и энергоэффективному производству. "Мы не ставим для себя главной целью количество произведенной стали. Для нас является главным достижение определенных финансовых показателей, и люди в наших городах", - заявил Вишняков.

По его словам, приоритет компании – "отвечать за наши действия и оценивать влияние на местные сообщества". В качестве примера он привел инвестиции в ремонт дорог, назвав цифру 56 тыс. км за три года. А также сообщил об инвестициях в экологическую безопасность за 15 лет в $4,5 млрд.

"Мы направляем свои социальные инвестиции в образование, в получение качественных знаний, чтобы люди могли трудоустроиться. С 2017 по 2020гг на предприятиях группы "Метинвест" было трудоустроено 3,5 тыс. человек", - добавил Вишняков.

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США, имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Теги: #кислород #метинвест
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