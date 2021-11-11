Водитель, сбивший двух подростков на переходе в Харькове, находился на условном сроке за кражу - полиция

Водитель внедорожника Toyota Land Cruiser, сбивший двух подростков на пешеходном переходе в Харькове, весной этого года был осужден за кражу.

"В мае 2021 года мужчина был приговорен к трем годам лишения свободы за совершение кражи с испытательным сроком на 1 год", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Сейчас 39-летний водитель задержан в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет или без такового.

Как сообщалось ранее в четверг, В Харькове, на пешеходном переходе на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской, автомобиль Toyota Land Cruiserсбил тринадцатилетних парня и девушку. Обоих пострадавших доставили в больницу.

Позднее министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что водитель внедорожника задержан и проходит обследование на наркотики.

"Полицейские подозревают, что нарушитель находился под действием психотропных или наркотических веществ", - написал Монастырский на своей странице в Facebook.

По словам министра, задержанный ранее привлекался к ответственности по ст.309 (незаконное производство или хранение наркотиков) УК Украины, но дело было закрыто и до суда не дошло.