События

19:33 11.11.2021

Водитель, сбивший двух подростков на переходе в Харькове, находился на условном сроке за кражу - полиция

1 мин читать
Водитель, сбивший двух подростков на переходе в Харькове, находился на условном сроке за кражу - полиция

Водитель внедорожника Toyota Land Cruiser, сбивший двух подростков на пешеходном переходе в Харькове, весной этого года был осужден за кражу.

"В мае 2021 года мужчина был приговорен к трем годам лишения свободы за совершение кражи с испытательным сроком на 1 год", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Сейчас 39-летний водитель задержан в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет или без такового.

Как сообщалось ранее в четверг, В Харькове, на пешеходном переходе на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской, автомобиль Toyota Land Cruiserсбил тринадцатилетних парня и девушку. Обоих пострадавших доставили в больницу.

Позднее министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что водитель внедорожника задержан и проходит обследование на наркотики.

"Полицейские подозревают, что нарушитель находился под действием психотропных или наркотических веществ", - написал Монастырский на своей странице в Facebook.

По словам министра, задержанный ранее привлекался к ответственности по ст.309 (незаконное производство или хранение наркотиков) УК Украины, но дело было закрыто и до суда не дошло.

Теги: #водитель #дтп #харьков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:26 11.11.2021
Терехов пообещал "поднять планку Кернеса еще выше"

Терехов пообещал "поднять планку Кернеса еще выше"

18:34 11.11.2021
Харьковский горизбирком зарегистрировал Терехова городским головой

Харьковский горизбирком зарегистрировал Терехова городским головой

17:15 11.11.2021
Водитель, сбивший двух подростков в Харькове, задержан, его проверяют на наркотики – глава МВД

Водитель, сбивший двух подростков в Харькове, задержан, его проверяют на наркотики – глава МВД

11:58 11.11.2021
В Харькове вновь "минировали" аэропорт

В Харькове вновь "минировали" аэропорт

20:00 10.11.2021
В Харькове правоохранители искали взрывчатку в четырех школах с одинаковым номером и нигде не нашли

В Харькове правоохранители искали взрывчатку в четырех школах с одинаковым номером и нигде не нашли

22:29 09.11.2021
В Харькове пьяная мать уронила годовалую дочку, полиция забрала ребенка

В Харькове пьяная мать уронила годовалую дочку, полиция забрала ребенка

15:08 09.11.2021
Двое украинцев погибли в ДТП в Польше – МИД

Двое украинцев погибли в ДТП в Польше – МИД

10:18 09.11.2021
Возле Львова столкнулись мотоциклист с велосипедистом: один человек погиб и два госпитализированы

Возле Львова столкнулись мотоциклист с велосипедистом: один человек погиб и два госпитализированы

08:30 09.11.2021
В Киеве пьяный водитель наехал на патрульного и еще одного мужчину, затем скрылся

В Киеве пьяный водитель наехал на патрульного и еще одного мужчину, затем скрылся

14:53 08.11.2021
Из-за "минирования" харьковского аэропорта полиция эвакуировала 140 человек

Из-за "минирования" харьковского аэропорта полиция эвакуировала 140 человек

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Харьковский горизбирком зарегистрировал Терехова городским головой

Российские наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Порошенко призвал немедленно развернуть войска на границе с Беларусью

На сегодняшний день угроз для Украины со стороны границы с Беларусью нет – глава Госпогранслужбы

Девять стран ЕС, включая Ирландию, сохранили возможность въезда для вакцинированных граждан Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Елизавета II в воскресенье примет участие в публичных мероприятиях впервые после двухнедельной "медицинской" паузы

Каждую четвертую тонну кислорода в больничных стационарах обеспечивает "Метинвест" - компания

Суд поместил под ночной домашний арест экс-главврача запорожской больницы, в которой в пожаре погибли 4 человека

Украина вновь представила Верховному суду в Лондоне свою позицию в споре с РФ о евробондах на $3 млрд и уверена в позитивном его исходе

В Киеве задержали немца, которого разыскивал Интерпол по подозрению в мошенничестве

В Австрии могут вести "локдаун для невакцинированных"

Меркель призвала Путина активизировать переговоры в "нормандском формате" - представитель кабмина ФРГ

МинАПК ознакомило с предварительным проектом по модернизации ирригационных систем на юге Украины ведущие профильные компании Израиля

Закон о переходном периоде не будет принят в нынешнем виде - Верещук

Украина вновь представила Верховному суду в Лондоне свою позицию в споре с РФ о евробондах на $3 млрд и уверена в позитивном его исходе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА