События

17:37 11.11.2021

Прогноз погоды на выходные 13–14 ноября: ясные дни и морозные ночи

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Прогноз погоды на выходные 13–14 ноября: ясные дни и морозные ночи

Знаете, чем занимались наши предки 13 ноября? Прислушивались к щебету воробьев! Народная примета гласила: чем громче чирикают птицы, тем теплее будет в ближайшие дни. 

Погода на выходные 13–14 ноября: пора доставать зимние куртки

Суббота принесет ясную погоду без осадков по всей территории Украины. До +6–8 °С днем ожидается в Киевской, Житомирской, Волынской, Ровенской, Кировоградской, Винницкой и Донецкой областях. Чуть прохладнее, до +4–6 °С, будет в Луганской, Запорожской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Хмельницкой областях. Максимальные показатели — +9–11 °С — ожидаются в южных и западных областях. А настоящим рекордсменом, по данным Sinoptik.ua, в эти выходные станут Черновцы: днем воздух здесь прогреется до +12 °С, а вот ночью возможны морозы до -7 °С!

Уже в воскресенье, 14 ноября столбики термометров опустятся на 2–3 градуса во всех регионах Украины — самое время готовить перчатки и теплые шапки! Днем холоднее всего будет на Харьковщине и Луганщине, в Сумской и Черниговской областях — не выше 2–5 °С. Самое теплое воскресенье ждет жителей юга и запада. Так, в Одесской, Херсонской и Николаевской областях воздух прогреется до +8–10°С, на Львовщине и Закарпатье — до 6–7 °С. На остальной территории Украины средняя температура составит всего +4–6 °С. 

Погода в начале недели

С понедельника, по информации Sinoptik.ua, в Украине еще больше похолодает. Первые дневные заморозки до -1 °С и сильный ветер до 12 м/с ожидаются в Черниговской, Сумской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Луганской, Харьковской и Полтавской областях. Промозгло, но без морозов будет в Донецкой, Днепровской и Запорожской областях, в Киеве и Черновцах, а также на западе страны. Придет и первый снег — осадки накроют восток Украины днем в понедельник. Если вы уже запланировали на эту дату сложную укладку или макияж, советуем взять такси. А вот еще немного задержится осеннее тепло в Закарпатье и на юге — погода на понедельник в этих регионах ожидается ясная, столбик термометра поднимется до +5–7 °С. 

И немного хороших новостей

Внезапное похолодание — не повод грустить! По народным приметам, холодная погода на 14 ноября, в день Кузьмы и Демьяна, предвещает мягкую и теплую зиму. А еще именно в сером ноябре начинается долгожданный сезон хурмы. Если верить нутрициологам, этот фрукт улучшает настроение и помогает поддерживать иммунитет.

 

Теги: #синоптик #погода #выходные #прогноз
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