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13:24 11.11.2021

Украинская делегация в ТКГ поддержала намерение главы СММ ОБСЕ вынести вопросы препятствования деятельности СММ в ОРДЛО на заседании совета Организации в Вене

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Украинская делегация в ТКГ поддержала намерение главы СММ ОБСЕ вынести вопросы препятствования деятельности СММ в ОРДЛО на заседании совета Организации в Вене

Во время заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе представители украинской делегации в ТКГ поддержали намерение главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине вынести вопросы препятствования деятельности СММ в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на заседание постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает пресс-служба делегации.

"Украинская делегация поддержала намерение Главы СММ ОБСЕ вынести вопросы препятствования деятельности СММ на заседании Постоянного Совета ОБСЕ в Вене. Вопрос ограничений свободы передвижения СММ ОБСЕ стал главным в ходе консультаций и сконцентрировал на себе главное внимание", - говорится в сообщении, обнародованном в телеграмме в четверг.

Уточняется, что украинскую делегацию во время заседания возглавил Александр Мережко, заместитель главы делегации, народный депутат Украины, председатель Комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству.

В украинской делегации отмечают, что в ходе заседания в среду рассматривались вопросы безопасности, социально-экономической и гуманитарной сферы, а также вопросы связанные с экологией, в частности, возможность визита инспекторов МАГАТЭ в ОРДЛО.

"В ходе консультаций Рабочей группы по социальным и экономическим вопросам были рассмотрены вопросы водоснабжения, обеспечения мобильной связи. Участники согласовали возможность визита инспекторов МАГАТЭ для осуществления проверки мест хранения ядерного материала", - говорится в сообщении.

В нем подчеркивается ,что украинская делегация продолжает настаивать на необходимости скорейшего освобождения всех лиц, удерживаемых в связи с конфликтом, открытия КПВВ, строгого соблюдения режима прекращения огня и выполнения решений Парижского саммита.

"Следующее заседание запланировано на 24 ноября", - резюмируют в делегации.

Теги: #ткг #смм_обсе
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