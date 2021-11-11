Бывший начальник службы безопасности Януковича уведомлен о подозрении в дезертирстве

Украинские правоохранители уведомили о подозрении в дезертирстве бывшего заместителя начальника Управления государственной охраны Украины – начальника службы безопасности экс-президента Украины Виктора Януковича, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины в четверг.

"Следствием установлено, что в феврале 2014 года подозреваемый, являясь военнослужащим высшего офицерского состава, с целью укрывания бывшего президента Украины на территории Российской Федерации, незаконно совместно с последним пересек государственную границу Украины. При этом бывший замруководителя Управления государственной охраны Украины, действуя в интересах экс-президента Украины, для обеспечения его личной безопасности выбыл на территорию Российской Федерации и до настоящего времени не вернулся", - подчеркивают в ОГП.

Имя подозреваемого в Офисе генпрокурора не уточняют, однако источники агентства "Интерфакс-Украина" сообщили, что речь идет о генерал-майоре Константине Кобзаре.

В Государственном бюро расследований Украины отмечают, что действия подозреваемого дали возможность Виктору Януковичу с 2014 года укрываться от органов досудебного расследования и суда.

Там уточняют, что действия начальника службы безопасности экс-президента квалифицированы по ч. 2 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лица через государственную границу Украины по предварительному сговору группой лиц) и ч. 2 ст. 408 УК Украины (дезертирство по предварительному сговору группой лиц).