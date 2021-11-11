События

10:17 11.11.2021

Бывший начальник службы безопасности Януковича уведомлен о подозрении в дезертирстве

1 мин читать
Бывший начальник службы безопасности Януковича уведомлен о подозрении в дезертирстве

Украинские правоохранители уведомили о подозрении в дезертирстве бывшего заместителя начальника Управления государственной охраны Украины – начальника службы безопасности экс-президента Украины Виктора Януковича, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины в четверг.

"Следствием установлено, что в феврале 2014 года подозреваемый, являясь военнослужащим высшего офицерского состава, с целью укрывания бывшего президента Украины на территории Российской Федерации, незаконно совместно с последним пересек государственную границу Украины. При этом бывший замруководителя Управления государственной охраны Украины, действуя в интересах экс-президента Украины, для обеспечения его личной безопасности выбыл на территорию Российской Федерации и до настоящего времени не вернулся", - подчеркивают в ОГП.

Имя подозреваемого в Офисе генпрокурора не уточняют, однако источники агентства "Интерфакс-Украина" сообщили, что речь идет о генерал-майоре Константине Кобзаре.

В Государственном бюро расследований Украины отмечают, что действия подозреваемого дали возможность Виктору Януковичу с 2014 года укрываться от органов досудебного расследования и суда.

Там уточняют, что действия начальника службы безопасности экс-президента квалифицированы по ч. 2 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лица через государственную границу Украины по предварительному сговору группой лиц) и ч. 2 ст. 408 УК Украины (дезертирство по предварительному сговору группой лиц).

Теги: #дезертирство #охрана #янукович
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:27 05.11.2021
ГБР сообщило о новом подозрении Януковичу – как руководителю ОПГ

ГБР сообщило о новом подозрении Януковичу – как руководителю ОПГ

16:38 02.11.2021
ЕСЧП начал рассмотрение жалобы Януковича против Украины

ЕСЧП начал рассмотрение жалобы Януковича против Украины

19:24 28.10.2021
Украина известила Швейцарию о проведении необходимых процедур для возвращения активов Януковича - глава МИД

Украина известила Швейцарию о проведении необходимых процедур для возвращения активов Януковича - глава МИД

18:23 28.10.2021
Украина известила Швейцарию о проведении необходимых процедур для возвращения активов Януковича - глава МИД

Украина известила Швейцарию о проведении необходимых процедур для возвращения активов Януковича - глава МИД

16:50 21.10.2021
Чиновники Киевской муниципальной охраны разоблачены на масштабной коррупции - СБУ

Чиновники Киевской муниципальной охраны разоблачены на масштабной коррупции - СБУ

17:44 13.10.2021
ВАКС избрал сыну Януковича меру пресечения в виде содержания под стражей

ВАКС избрал сыну Януковича меру пресечения в виде содержания под стражей

17:31 07.10.2021
Адвокаты Януковича считают решение ВАКС об аресте по делу о завладении "Межигорьем" незаконным

Адвокаты Януковича считают решение ВАКС об аресте по делу о завладении "Межигорьем" незаконным

14:30 07.10.2021
ВАКС заочно арестовал Януковича по делу о завладении "Межигорьем"

ВАКС заочно арестовал Януковича по делу о завладении "Межигорьем"

22:56 17.09.2021
Разумков рассказал о замене его охраны

Разумков рассказал о замене его охраны

10:59 27.08.2021
ВАКС решил повторно вызвать Януковича в суд и перенес заседание по избранию ему меры пресечения

ВАКС решил повторно вызвать Януковича в суд и перенес заседание по избранию ему меры пресечения

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Верховный суд в Лондоне в четверг рассмотрит спор Украины и РФ по евробондам на $3 млрд

Getin Holding договорился с ПУМБ об условиях продажи ему Идея Банка

В Украине за сутки зафиксировано 24 747 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровело 18 896 человек, 652 умерло

РФ может и должна предпринять шаги для того, чтобы сократить нехватку энергоресурсов при помощи увеличения поставок газа

США предоставят Украине новое финансирование для того, чтобы помочь ей диверсифицировать энергетические ресурсы

ПОСЛЕДНЕЕ

Верховный суд в Лондоне в четверг рассмотрит спор Украины и РФ по евробондам на $3 млрд

Сервис Bolt Food запускается во Львове

Монастырский, Дейнеко и Клименко отправились на Волынь для проверки готовности защиты границы от мигрантов

Разведке США не удается добывать достаточно данных из окружения Си Цзиньпина

Кулеба и Ермак обсудили с Нуланд ситуацию на Донбассе и вдоль украинской границы

В 4 областях Украины количество выздоровевших от COVID-19 за сутки превысило количество заболевших

"Голос" призывает НАПК возобновить госфинансирование партии

Из Украины в Азербайджан депортировали одного из криминальных авторитетов, попавшего под санкции СНБО

Литовские пограничники зафиксировали за ночь попытку свыше 30 мигрантов пересечь границу

Илон Маск на этой неделе продал акции Tesla на $5 млрд

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА