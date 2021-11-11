События

03:34 11.11.2021

Сеть Comfy открыла в Киеве магазины нового формата "Comfy-Точка"

2 мин читать

Сеть бытовой техники и электроники Comfy открыла в Киеве три магазина нового формата – "Comfy-Точка", планирует открыть еще четыре до конца года.

"Современный городской покупатель изменил свой стиль покупок. Он ценит свое время, выбирает онлайн и больше не готов далеко ездить за покупками и интернет-заказами. Поэтому мы не просто расширяем сеть магазинов и удваиваем их количество, а запускаем "Comfy-Точки" – новый городской формат мини-магазинов с полноценным складом и ассортиментом товаров, доступных для получения день в день", – сообщил генеральный директор сети Comfy Игорь Хижняк.

По данным на сайте сети, площадь торгового зала в магазинах нового формата составляет около 50 кв. м, площадь склада – 100-150 кв. м. В магазинах представлены товары импульсных покупок, при этом ассортимент в разных точках будет зависеть от спроса локальных покупателей.

В новых магазинах доступна экспертная консультация и помощь с оформлением кредита.

Новые магазины открыты в формате стрит-ритейла в ТРЦ Smart Plaza Polytech (пр.Победы, 26), по ул.Малышко, 4/2, по ул.Драйзера, 8. До конца года Comfy планирует открыть еще четыре точки в разных районах столицы.

Как сообщалось, Comfy планирует увеличить количество магазинов в Киеве вдвое. На октябрь 2021 года в столице насчитывалось 10 магазинов сети.

По данным на сайте Comfy, на февраль 2020 года сеть насчитывала 92 магазина. Собственником сети является ООО "Комфи Трейд" (Днепр) с уставным капиталом 500 тыс. грн.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, владельцем "Комфи Трейд" является "Ледкан Холдингс Лимитед" (Кипр), конечными бенефициарами – Светлана Гуцул и Станислав Ронис.

Теги: #ритейл #открытие #сеть #украина #магазины
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:40 11.11.2021
США и Украина будут противостоять "гибридной агрессии со стороны России"

США и Украина будут противостоять "гибридной агрессии со стороны России"

00:16 11.11.2021
Кулеба: Украина благодарна США за готовность расширить сотрудничество в секторах обороны и безопасности

Кулеба: Украина благодарна США за готовность расширить сотрудничество в секторах обороны и безопасности

23:50 10.11.2021
Мы с нетерпением ждем увидеть предпринятые Германией действия относительно "Северного потока 2"

Мы с нетерпением ждем увидеть предпринятые Германией действия относительно "Северного потока 2"

23:40 10.11.2021
Украина обсудила с США наиболее насущные  потребности сектора безопасности

Украина обсудила с США наиболее насущные  потребности сектора безопасности

23:25 10.11.2021
В Киеве спасатели продолжают ликвидировать масштабный пожар на СТО

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать масштабный пожар на СТО

22:58 10.11.2021
США будут дальше помогать Украине проводить реформы, бороться против коррупции, либерализовать сферу энергетики

США будут дальше помогать Украине проводить реформы, бороться против коррупции, либерализовать сферу энергетики

22:32 10.11.2021
В Одессе минировали аэропорт, полиция ищет взрывчатку

В Одессе минировали аэропорт, полиция ищет взрывчатку

22:26 10.11.2021
США предоставят Украине новое финансирование для того, чтобы помочь ей диверсифицировать энергетические ресурсы

США предоставят Украине новое финансирование для того, чтобы помочь ей диверсифицировать энергетические ресурсы

22:20 10.11.2021
США обеспокоены сообщениями о необычных военных действиях РФ возле Украины, и тщательно следят за ситуацией

США обеспокоены сообщениями о необычных военных действиях РФ возле Украины, и тщательно следят за ситуацией

22:10 10.11.2021
Если РФ попытается использовать энергию как оружие или предпримет дальнейшую агрессию против Украины, США и Германия предпримут соответствующие действия

Если РФ попытается использовать энергию как оружие или предпримет дальнейшую агрессию против Украины, США и Германия предпримут соответствующие действия

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

РФ может и должна предпринять шаги для того, чтобы сократить нехватку энергоресурсов при помощи увеличения поставок газа

США предоставят Украине новое финансирование для того, чтобы помочь ей диверсифицировать энергетические ресурсы

Зеленский о перемещениях российских войск на границе: Психологическое давление со стороны РФ на нас давно не действует

Зеленский надеется, что всеобщая вакцинация объединит украинцев

В ОРЛО объявили о готовности к открытию КПВВ "Станица Луганская" 11 ноября

ПОСЛЕДНЕЕ

Джонсон призвал мировое сообщество проявить больше амбиций для защиты климата

РФ может и должна предпринять шаги для того, чтобы сократить нехватку энергоресурсов при помощи увеличения поставок газа

В Киеве минировали три ж/д вокзала, а работников и пассажиров эвакуировали

Архивные службы Украины и Израиля подписали соглашение о сотрудничестве

Зеленский посоветовал олигархическим структурам не играть в "искусственный дефицит"

Зеленский о перемещениях российских войск на границе: Психологическое давление со стороны РФ на нас давно не действует

Зеленский надеется, что всеобщая вакцинация объединит украинцев

"Курс Украины на Евросоюз должен быть неизменным" – мэр Чернигова призвал не коверкать его слова

Беларусь нарастила группировку ПВО на границе с ЕС

Личный врач Саакашвили считает необходимым срочно госпитализировать экс-президента в гражданскую клинику

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА