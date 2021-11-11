Сеть Comfy открыла в Киеве магазины нового формата "Comfy-Точка"

Сеть бытовой техники и электроники Comfy открыла в Киеве три магазина нового формата – "Comfy-Точка", планирует открыть еще четыре до конца года.

"Современный городской покупатель изменил свой стиль покупок. Он ценит свое время, выбирает онлайн и больше не готов далеко ездить за покупками и интернет-заказами. Поэтому мы не просто расширяем сеть магазинов и удваиваем их количество, а запускаем "Comfy-Точки" – новый городской формат мини-магазинов с полноценным складом и ассортиментом товаров, доступных для получения день в день", – сообщил генеральный директор сети Comfy Игорь Хижняк.

По данным на сайте сети, площадь торгового зала в магазинах нового формата составляет около 50 кв. м, площадь склада – 100-150 кв. м. В магазинах представлены товары импульсных покупок, при этом ассортимент в разных точках будет зависеть от спроса локальных покупателей.

В новых магазинах доступна экспертная консультация и помощь с оформлением кредита.

Новые магазины открыты в формате стрит-ритейла в ТРЦ Smart Plaza Polytech (пр.Победы, 26), по ул.Малышко, 4/2, по ул.Драйзера, 8. До конца года Comfy планирует открыть еще четыре точки в разных районах столицы.

Как сообщалось, Comfy планирует увеличить количество магазинов в Киеве вдвое. На октябрь 2021 года в столице насчитывалось 10 магазинов сети.

По данным на сайте Comfy, на февраль 2020 года сеть насчитывала 92 магазина. Собственником сети является ООО "Комфи Трейд" (Днепр) с уставным капиталом 500 тыс. грн.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, владельцем "Комфи Трейд" является "Ледкан Холдингс Лимитед" (Кипр), конечными бенефициарами – Светлана Гуцул и Станислав Ронис.