События

20:41 10.11.2021

Личный врач Саакашвили считает необходимым срочно госпитализировать экс-президента в гражданскую клинику

1 мин читать
Личный врач Саакашвили считает необходимым срочно госпитализировать экс-президента в гражданскую клинику

Бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили не лечат в тюремной больнице, поэтому его нахождение там может закончиться смертью, заявил в среду журналистам личный врач экс-президента Николоз Кипшидзе.

"Анализы Михеила Саакашвили ухудшились, состояние здоровья плохое. Моя рекомендация, как можно скорее перевести Саакашвили на госпитализацию в многопрофильную гражданскую клинику, где возможно будет его лечение. В тюремной больнице происходит имитация лечения, все это может закончиться смертью", - сказал личный врач.

Вечером в среду оппозиционная партия "Единое национальное движение", неформальным лидером которой остается Саакашвили, распространила заявление, в котором дала обещание, что в случае перевода бывшего президента из тюремной больницы в многопрофильную гражданскую клинику, никаких акций протеста вблизи этого гражданского медучрежднения проводиться не будет.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что в случае госпитализации Саакашвили в гражданскую клинику есть вероятность, что его сторонники силовыми путями попытаются освободить его оттуда, а это приведет к серьезной эскалации.

Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время он находится в тюремной больнице в Тбилиси.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание экс-президент считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.

Теги: #рекомендация #грузия #саакашвили #врач
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:54 10.11.2021
Заседание по делу Саакашвили в Тбилиси прошло без его участия, информации о его здоровье нет – Денисова

Заседание по делу Саакашвили в Тбилиси прошло без его участия, информации о его здоровье нет – Денисова

15:24 10.11.2021
Суд отменил арест Саакашвили по делу о разгоне митинга 7 ноября 2007 года

Суд отменил арест Саакашвили по делу о разгоне митинга 7 ноября 2007 года

10:55 10.11.2021
МВД Грузии сообщает о задержании почти полусотни участников акций оппозиции в Тбилиси

МВД Грузии сообщает о задержании почти полусотни участников акций оппозиции в Тбилиси

09:55 10.11.2021
Адвокатов Саакашвили не пускают в Глданскую тюрьму – нардеп Ясько

Адвокатов Саакашвили не пускают в Глданскую тюрьму – нардеп Ясько

06:00 10.11.2021
США призывают Грузию дать Саакашвили возможность получить медпомощь

США призывают Грузию дать Саакашвили возможность получить медпомощь

02:27 10.11.2021
Премьер Грузии побывал на борту флагмана 6-го флота ВМС США, заявил о готовности помогать НАТО в Черном море

Премьер Грузии побывал на борту флагмана 6-го флота ВМС США, заявил о готовности помогать НАТО в Черном море

20:58 09.11.2021
Саакашвили отказался общаться через стеклянный барьер с грузинским инспектором, прибывшим опросить его о грубом обращении

Саакашвили отказался общаться через стеклянный барьер с грузинским инспектором, прибывшим опросить его о грубом обращении

18:06 09.11.2021
Грузинская оппозиция в среду намерена провести акцию протеста у городского суда, где должен начаться процесс над Саакашвили

Грузинская оппозиция в среду намерена провести акцию протеста у городского суда, где должен начаться процесс над Саакашвили

15:05 09.11.2021
Посол Грузии отозвал предложение о встрече с Денисовой из-за "политического контекста" заявления МИД Украины

Посол Грузии отозвал предложение о встрече с Денисовой из-за "политического контекста" заявления МИД Украины

14:18 09.11.2021
Саакашвили начнут судить в Тбилиси 10 ноября - адвокат

Саакашвили начнут судить в Тбилиси 10 ноября - адвокат

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский о перемещениях российских войск на границе: Психологическое давление со стороны РФ на нас давно не действует

Зеленский надеется, что всеобщая вакцинация объединит украинцев

В ОРЛО объявили о готовности к открытию КПВВ "Станица Луганская" 11 ноября

США предупредили Россию о возможных последствиях из-за концентрации российских войск на границе с Украиной - госдеп

Украина намерена удвоить количество пограничников на границе с Беларусью – Монастырский

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве минировали три ж/д вокзала, а работников и пассажиров эвакуировали

Архивные службы Украины и Израиля подписали соглашение о сотрудничестве

Зеленский посоветовал олигархическим структурам не играть в "искусственный дефицит"

Зеленский о перемещениях российских войск на границе: Психологическое давление со стороны РФ на нас давно не действует

Зеленский надеется, что всеобщая вакцинация объединит украинцев

"Курс Украины на Евросоюз должен быть неизменным" – мэр Чернигова призвал не коверкать его слова

Беларусь нарастила группировку ПВО на границе с ЕС

В ОРЛО объявили о готовности к открытию КПВВ "Станица Луганская" 11 ноября

ЕС и США изучат вопрос о санкциях против авиакомпаний, которые перевозят мигрантов в Беларусь - глава ЕК

В Харькове правоохранители искали взрывчатку в четырех школах с одинаковым номером и нигде не нашли

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА