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15:17 10.11.2021

Кабмин назначил директора Ренийского морпорта

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Кабмин назначил директора Ренийского морпорта

Кабинет министров Украины назначил директора ГП "Ренийский морской торговый порт", которого ранее Министерство инфраструктуры определило победителем кадрового конкурса.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду.

Как сообщил в Телеграм-канале представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, в частности на эту должность назначен Максим Игнатенко.

С февраля 2021 года Игнатенко исполнял обязанности руководителя указанного порта.

Теги: #морпорт #рени
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