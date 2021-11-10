Кабмин назначил директора Ренийского морпорта

Кабинет министров Украины назначил директора ГП "Ренийский морской торговый порт", которого ранее Министерство инфраструктуры определило победителем кадрового конкурса.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду.

Как сообщил в Телеграм-канале представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, в частности на эту должность назначен Максим Игнатенко.

С февраля 2021 года Игнатенко исполнял обязанности руководителя указанного порта.